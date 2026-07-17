Cú sốc thua lỗ 100 triệu USD

TPO - Sau hơn một thập kỷ ăn nên làm ra với dòng phim chuyển thể từ hoạt hình, Disney đứng trước thử thách mang tên "Moana". Tác phẩm được kỳ vọng tiếp nối chuỗi bom tấn tỷ USD mở màn bết bát, có nguy cơ lỗ nặng 100 triệu USD, đe dọa một trong những thương hiệu lớn của Hollywood.

Cú trượt của gã khổng lồ

Phiên bản người thật đóng của Moana ra mắt sau 10 năm kể từ hoạt hình đầu tiên và chỉ hai năm sau khi Moana 2 công chiếu. Bộ phim chỉ thu về khoảng 43 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong cuối tuần đầu, doanh thu toàn cầu đạt khoảng 95 triệu USD. Đây là kết quả thất vọng với dự án được Disney đầu tư quy mô lớn.

Theo Variety, riêng kinh phí sản xuất đã lên tới khoảng 250 triệu USD. Disney còn chi khoảng 120 triệu USD cho các hoạt động tiếp thị và quảng bá trên toàn cầu. Với tổng mức đầu tư lên tới gần 370 triệu USD, Moana cần đạt doanh thu khoảng 600 triệu USD mới có thể hòa vốn tại phòng vé, bởi các cụm rạp thường giữ lại khoảng một nửa doanh thu bán vé.

Nếu diễn biến phòng vé những tuần tới không có sự cải thiện, phim chỉ đạt kết quả tương tự Snow White năm 2025, tác phẩm có nguy cơ khiến Disney lỗ hơn 100 triệu USD.

Nhiều năm qua, các bản remake người thật đóng luôn được xem là "cỗ máy in tiền" của Disney. Dự án quy mô lớn có dấu hiệu thất bại ngay từ tuần mở màn cho thấy chiến lược từng rất hiệu quả này đang đứng trước những thách thức mới.

Theo Jeff Bock - chuyên gia phân tích của Exhibitor Relations, vấn đề lớn nhất của Moana không nằm ở cách khán giả nhìn nhận dự án. Thành công của bộ phim remake phụ thuộc vào việc người xem coi đây là một sự kiện điện ảnh mới hay chỉ đơn thuần là phiên bản sao chép của tác phẩm cũ. Trong trường hợp của Moana, nhiều người nghiêng về lựa chọn thứ hai.

"Mọi người muốn xem Moana 3, chứ không phải một bản làm lại của phần phim đầu tiên", Jeff Bock nhận định.

Không ít bài nhận xét cho rằng phiên bản người thật đóng gần như giữ nguyên cấu trúc và mạch truyện của bộ phim hoạt hình năm 2016. Những thay đổi về kỹ xảo, bối cảnh hay diễn viên chưa đủ lớn để tạo cảm giác mới mẻ, trong khi khán giả hoàn toàn có thể xem lại bản hoạt hình bất cứ lúc nào trên nền tảng Disney+.

Không thể phủ nhận Disney tạo nên xu hướng chuyển thể phim hoạt hình thành phim người thật đóng trong hơn một thập kỷ qua.

Bắt đầu từ Cinderella, hãng liên tiếp đưa nhiều tác phẩm nổi tiếng trở lại màn ảnh rộng như Beauty and the Beast, The Lion King, Aladdin, Dumbo, Mulan, The Little Mermaid hay Lady and the Tramp. Không ít bộ phim trong số đó đạt doanh thu hơn một tỷ USD trên toàn cầu.

Sau nhiều năm khai thác, Disney gần như sử dụng hết thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất của mình. Điều đó buộc hãng phải chuyển hướng sang các tác phẩm mới hơn. Moana là ví dụ rõ nét nhất khi bộ phim hoạt hình gốc mới ra mắt vào năm 2016, tức chỉ vừa tròn một thập kỷ.

Theo David A. Gross - người điều hành công ty tư vấn FranchiseRe - đây chính là điểm khác biệt lớn giữa Moana và những bản remake thành công trước.

Quá nhiều đối thủ đe dọa Disney

Điều Disney cần cân nhắc không phải là bộ phim gốc nổi tiếng đến mức nào, mà là liệu nó đã thực sự trở thành tác phẩm kinh điển hay chưa.

Chưa đầy một năm, Disney có thêm thành công vang dội với Lilo & Stitch. Phiên bản người thật đóng chuyển thể từ bộ phim hoạt hình năm 2002 nhanh chóng vượt mốc một tỷ USD doanh thu toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm.

Sự khác biệt giữa hai dự án không nằm ở mức độ nổi tiếng của thương hiệu mà nằm ở khoảng cách thời gian. Disney thường mất trung bình khoảng 27 năm mới đưa bộ phim hoạt hình trở lại dưới dạng người thật đóng. Khoảng thời gian đủ dài để những khán giả từng lớn lên cùng tác phẩm nay đã trưởng thành, có gia đình và sẵn sàng đưa con cái tới rạp để trải nghiệm câu chuyện từng gắn với tuổi thơ của mình.

Công thức đó giúp Beauty and the Beast năm 2017, Aladdin và The Lion King năm 2019 đều vượt mốc doanh thu một tỷ USD. Ngược lại, Moana mới chỉ xuất hiện cách đây 10 năm. Thế hệ khán giả đầu tiên của bộ phim vẫn còn trẻ và chưa đủ lâu để hình thành cảm giác hoài niệm.

Thậm chí, việc Moana 2 vừa ra mắt cách đây hai năm khiến các nhân vật như Moana, Maui hay Hei Hei còn quá quen thuộc. Điều đó khiến phiên bản người thật đóng trở nên thiếu sức hút hơn so với kỳ vọng. Áp lực cạnh tranh khiến cơ hội lội ngược dòng trở nên mong manh

Dù màn ra mắt lẹt đẹt, Disney kỳ vọng Moana có thể cải thiện doanh thu nhờ hiệu ứng truyền miệng. Kịch bản này từng xảy ra với Mufasa, phần tiền truyện của The Lion King, khi bộ phim chỉ mở màn với khoảng 35 triệu USD tại Bắc Mỹ nhưng sau đó vẫn cán mốc hơn 722 triệu USD trên toàn cầu.

Bom tấn The Odyssey đang đe dọa.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hoàn cảnh của Moana khác biệt đáng kể. Bộ phim đối đầu trực tiếp với Toy Story 5 của Disney và Pixar, đồng thời chịu sức ép từ Minions & Monsters của Universal và Illumination. Bom tấn The Odyssey chuẩn bị ra mắt, đồng nghĩa phần lớn các phòng chiếu định dạng cao cấp như IMAX hay Dolby Cinema sẽ nhanh chóng được nhường chỗ cho tác phẩm mới.

Theo Paul Dergarabedian - chuyên gia phân tích thị trường của Rentrak, điều quan trọng lúc này không còn là doanh thu cuối tuần mở màn mà là khả năng giữ chân khán giả trong những tuần tiếp theo.

"Nếu doanh thu giảm từ 60-70% ngay trong tuần thứ hai, đó sẽ là dấu hiệu rất đáng lo ngại. Điều Moana cần lúc này là duy trì sức hút đủ lâu để bù đắp màn khởi đầu dưới kỳ vọng", ông nhận định.

Bất chấp nguy cơ Moana trở thành một trong những dự án thua lỗ lớn nhất của hãng trong vài năm trở lại đây, các chuyên gia đều cho rằng Disney không từ bỏ chiến lược remake.

Hãng vẫn phát triển phiên bản người thật đóng của Tangled. Dự án từng bị tạm dừng sau thất bại của Snow White, nhưng nhanh chóng được khởi động trở lại khi Lilo & Stitch chứng minh rằng dòng phim này vẫn còn sức hút nếu được triển khai đúng cách.

Disney cũng ưu tiên thực hiện phần tiếp theo của Lilo & Stitch cùng nhiều dự án ngoại truyện xoay quanh các nhân vật quen thuộc như Gaston trong Beauty and the Beast hay hai chị em kế trong Cinderella.

Theo Paul Dergarabedian, Hollywood luôn vận hành theo quy luật thành công và thất bại song hành. Một bộ phim không đạt kỳ vọng chưa đủ khiến các hãng phim từ bỏ chiến lược mang về doanh thu hàng chục tỷ USD.

"Cứ mỗi một bộ phim không thành công sẽ lại có một Lilo & Stitch tạo nên cú hích mới. Điều quan trọng nhất là các hãng phim phải kiểm soát ngân sách ở mức hợp lý", ông nói.

Đối với Disney, Moana có thể không phải điểm kết thúc. Phần phim hoạt hình thứ ba vẫn đang được phát triển và được kỳ vọng tiếp tục trở thành bom tấn toàn cầu. Tuy nhiên, thất bại bước đầu của phiên bản người thật đóng cũng là lời nhắc nhở rằng sức mạnh thương hiệu không đồng nghĩa khán giả luôn sẵn sàng đón nhận mọi phiên bản mới.