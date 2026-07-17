Hướng tới kết nối 500 chuyên gia về AI

TP - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Đề án “Thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam toàn cầu”, hướng tới kết nối nguồn lực trí tuệ trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đề án nhằm hình thành một mạng lưới chuyên gia AI trình độ cao, kết nối nguồn lực trí tuệ trong nước và quốc tế để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mạng lưới được tổ chức theo mô hình mở, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, viện/trường, doanh nghiệp, hướng tới làm chủ công nghệ AI cốt lõi và phát triển các sản phẩm AI chiến lược của Việt Nam.

Đề án sẽ được triển khai thông qua ba chương trình hành động cốt lõi gồm: Chương trình Dẫn dắt và phát triển tài năng AI; Chương trình Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, kết nối chuyên gia với các bài toán thực tiễn và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp AI; Chương trình Phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, huy động chuyên gia tham gia các dự án AI trọng điểm quốc gia như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, chip AI, an ninh mạng và AI có trách nhiệm. Bên cạnh đó, Đề án tổ chức Diễn đàn AI Việt Nam toàn cầu thường niên và xây dựng nền tảng số để kết nối, quản lý và khai thác nguồn lực chuyên gia.

Việt Nam đặt mục tiêu kết nối 500 chuyên gia về AI. (Trong ảnh là các bạn trẻ tham gia một cuộc thi về AI thực chiến).

Để thu hút nguồn nhân lực AI chất lượng cao, Đề án đề xuất các giải pháp trọng tâm gồm xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia AI người Việt Nam trên toàn cầu, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai cơ chế tài chính linh hoạt, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú và làm việc đồng thời thực hiện chính sách tôn vinh, ghi nhận và đãi ngộ phù hợp đối với các chuyên gia có đóng góp. Mục tiêu đến năm 2030 là kết nối tối thiểu 500 chuyên gia AI, hình thành 30 nhóm nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ AI quy mô lớn có khả năng thương mại hóa.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất lộ trình thực hiện được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung xây dựng và vận hành mạng lưới. Giai đoạn 2028-2030 mở rộng quy mô, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và sản phẩm AI ứng dụng. Từ sau năm 2030, hướng tới phát triển bền vững, từng bước làm chủ các công nghệ AI cốt lõi và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI thế giới.