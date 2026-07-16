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Pháp luật

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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm nhẹ hình phạt

Hoàng An

TPO - Sau bản án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng 9 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.

Xin giảm nhẹ hình phạt, giảm bồi thường

Ngày 16/7 TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tạ Bộ Y tế, liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) có người kháng cáo toàn bộ bản án, người xin giảm nhẹ hoặc xin giảm mức tiền nộp ngân sách nhà nước.

Tương tự là các bị cáo: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm.

Cựu Bộ trưởng cùng cấp dưới phải bồi thường hàng trăm tỷ đồng

Cách đây hơn 1 tháng, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, tổng mức án 25 năm tù và Nguyễn Chiến Thắng ổng mức án 30 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc “Nhận hối lộ”.

Nhóm còn lại bị phạt thấp nhất từ 3 năm tù đến cao nhất 10 năm tù về 1 trong 3 tội danh.

​Về dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền hơn 803 tỷ đồng thất thoát. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bồi thường 108 tỷ đồng; Nguyễn Chiến Thắng 393 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn 223 tỷ đồng; các bị cáo còn lại bồi thường theo hành vi tương xứng.

Bản án xác định, dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khởi công năm 2014, có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm từ việc thuê tư vấn nước ngoài đến phân chia các gói thầu không hợp lý; hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo, công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng đã tiến hành khởi công.

Hậu quả dẫn tới hai dự án bệnh viện cơ sở 2 phải dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội Viện Kiểm sát cho rằng, với vai trò Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiệm vụ ký quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Do bà Tiến tin tưởng Ban Y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình lựa chọn, cho phép Ban được thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập dự án; không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Viện Kiểm sát cho hay, bà Tiến có nhiều thành tích trong công tác, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, thành khẩn, đã nộp 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hoàng An
#Nguyễn Thị Kim Tiến #Bộ trưởng Bộ Y tế #Bộ trưởng Y tế kháng cáo #Dự án Bệnh viện Bạch Mai #Bệnh viện Việt Đức #Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến #Xin giảm nhẹ hình phạt

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