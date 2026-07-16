Sửa 10 luật về nông nghiệp và môi trường: Dự kiến cắt giảm 38 thủ tục, tiết kiệm 190 tỷ đồng

TPO - Chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Phân quyền 21 thủ tục cho Chủ tịch tỉnh

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án luật sửa đổi, bổ sung 10 luật gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thuỷ lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.

Trong lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm 38 thủ tục và 40 điều kiện kinh doanh. Phương án này dự kiến rút ngắn 904 ngày thực hiện thủ tục, tiết kiệm khoảng 189,9 tỷ đồng chi phí tuân thủ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: QH

Cùng với đó, dự án Luật phân quyền 21 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, việc trình Quốc hội theo quy trình "2 trong 1" tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất là có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn.

Thường trực Ủy ban cho rằng, dự thảo Luật chủ yếu luật hóa nội dung đã quy định tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP. Song, Nghị quyết này mới được ban hành, chưa áp dụng nhiều trong thực tiễn nên vẫn có khả năng tiềm ẩn nguy cơ thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; làm rõ phương thức hậu kiểm tương ứng từng nhóm thủ tục cắt giảm; bảo đảm phân cấp gắn với nâng cao năng lực thực thi của địa phương.

Không để xảy ra tình trạng ' bình mới rượu cũ'

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sửa luật phải bảo đảm đi vào cuộc sống, không tạo khoảng trống trong quản lý và không để xảy ra tình trạng "bình mới rượu cũ".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi của địa phương. Bởi, khi cắt giảm các thủ tục thẩm định, cấp phép ban đầu, áp lực sẽ chuyển sang công tác thanh tra, hậu kiểm, trong khi lực lượng thanh tra chuyên ngành ở nhiều địa phương còn mỏng, thiếu trang thiết bị kiểm định.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành đánh giá điều kiện ở các địa phương để đầu tư nâng cao năng lực thực thi. Đồng thời, dự thảo phải quy định rõ cơ chế hậu kiểm bằng công nghệ; bổ sung quy định về trách nhiệm, kinh phí cho hoạt động hậu kiểm của địa phương.

“Phải tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho nông dân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phân cấp, phân quyền phải gắn với quy chuẩn thống nhất. Nếu không, mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, dễ phát sinh "giấy phép con" hoặc tình trạng cát cứ thông tin.

Do vậy, dự thảo Luật cần bổ sung quy định chuyển tiếp, quy định bộ quản lý chuyên ngành ban hành đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật tối thiểu 3 tháng trước khi luật có hiệu lực.

"Địa phương chỉ thực hiện cấp phép, kiểm tra dựa trên các tiêu chí cứng đã được lượng hóa, tuyệt đối không được tự đặt ra các điều kiện bổ sung ngoài luật”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.