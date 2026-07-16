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Người lính

Iran dọa phá hủy toàn bộ hạ tầng khu vực nếu Mỹ tấn công

Quỳnh Như

TPO - Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn mọi cuộc tấn công của Mỹ, thậm chí phá hủy cơ sở hạ tầng trong khu vực nếu Washington thực hiện lời đe dọa nhằm vào các nhà máy điện và cầu đường của nước này.

Iran ngày 16/7 cảnh báo sẽ có phản ứng không chỉ tương xứng mà thậm chí còn mạnh hơn nếu Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước IRIB, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho biết, nếu Washington tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.

"Các cuộc tấn công sẽ dữ dội hơn, lan rộng hơn và tàn phá hơn bao giờ hết", ông Zolfaghari tuyên bố, đồng thời cảnh báo cơ sở hạ tầng của khu vực có thể bị phá hủy đến mức "không còn dấu vết gì".

Tuyên bố được ông Ebrahim Zolfaghari đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran vào tuần tới nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn quân đội Iran cũng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ của thế giới.

"Đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua của Iran", ông Ebrahim Zolfaghari nói.

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Mỹ tại Jordan. Nguồn: IRIB

"Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch đàm phán và vẫn tập trung vào việc bảo vệ đất nước", ông Baghaei phát biểu với báo giới tại Tehran.

Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội, Iran sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào nếu Mỹ vi phạm các cam kết của mình. Tehran cũng cho rằng Washington đã phớt lờ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ngay từ đầu.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này phải duy trì khả năng tự vệ đồng thời vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán ngoại giao.

"Chúng tôi chưa bao giờ hoan nghênh chiến tranh, nhưng phải luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia", ông Ghalibaf nói.

Ông cho rằng Iran đang đối mặt với một cuộc đối đầu mang tính "cơ bản và sống còn" với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran có toàn quyền đáp trả.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz đối với an ninh quốc gia, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách làm suy yếu các thỏa thuận liên quan đến quyền kiểm soát tuyến đường thủy này.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #hạ tầng #eo biển Hormuz #đàm phán #quân đội #xung đột #Trung Đông

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