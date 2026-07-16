Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Đà Nẵng: Rà soát, tháo gỡ vướng mắc nhanh nhất cho doanh nghiệp

Nguyễn Thành

TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định thành phố sẽ rà soát, xử lý nhanh nhất các thủ tục thuộc thẩm quyền, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc với Trung ương nhằm khơi thông các dự án tồn đọng và tạo thêm động lực cho nhà đầu tư.

Ngày 16/7, ông Lê Ngọc Quang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra và đốc thúc việc đẩy nhanh, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, sớm khởi động lại các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills, phường Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, đây là dự án đầu tiên được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù mà Quốc hội cho phép áp dụng đối với Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy, dự án sở hữu vị trí thuận lợi, hạ tầng được đầu tư bài bản và khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Việc tháo gỡ các dự án vướng mắc, trong đó có Golden Hills, là minh chứng rõ nét cho thấy nếu tập trung xử lý nhanh các điểm nghẽn pháp lý thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của thành phố.

dsc03920.jpg
Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và lãnh đạo thành phố kiểm tra tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú.

"Đây là một nguồn lực rất lớn, nếu nỗ lực tháo gỡ để các dự án sớm hoạt động trở lại sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an ninh trật tự và đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành trong quá trình tháo gỡ vướng mắc cho dự án, ông Lê Ngọc Quang đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý còn lại để dự án có thể khởi công trở lại ngay trong tháng 8 theo đúng cam kết. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư sau khi khởi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc để triển khai thi công với tinh thần khẩn trương, không để chậm tiến độ.

Mặc dù quy hoạch hiện nay xác định thời gian hoàn thành đến năm 2035, song lãnh đạo thành phố cho rằng cần rà soát, điều chỉnh các mốc tiến độ theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện đối với những hạng mục đủ điều kiện, nhằm sớm đưa dự án vào khai thác.

Theo ông Lê Ngọc Quang, sau khi điều chỉnh quy hoạch và chức năng sử dụng đất, khu vực này sẽ có cảnh quan đẹp, trở thành điểm nhấn quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng.

Không chỉ với dự án Golden Hills, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan của thành phố tiếp tục lan tỏa tinh thần tháo gỡ nhanh đối với toàn bộ các dự án đang gặp vướng mắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực phát triển.

Ông Quang cũng gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư rằng: Thành phố sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, thủ tục. "Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được rà soát và quyết định trong thời gian sớm nhất. Đối với các vướng mắc liên quan đến bộ, ngành Trung ương, thành phố sẽ chủ động phối hợp để tháo gỡ nhanh nhất cho doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy khẳng định.

Theo lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, mục tiêu xuyên suốt là khơi thông các dự án, công trình tồn đọng, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần tháo gỡ các rào cản pháp lý, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế dự án Khu công viên văn hóa, vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) tại phường Hòa Cường. Đồng thời, kiểm tra Khu phức hợp thương mại và dịch vụ SVĐ Chi Lăng và tiến độ thi công trạm bơm Ông Ích Khiêm (cùng ở phường Hải Châu).

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #doanh nghiệp #dự án #thành phố #pháp lý #đầu tư #Golden Hills

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe