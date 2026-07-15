Một phường Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia

TPO - Lần đầu tiên, một đơn vị cấp phường ở Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia, quy tụ các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức quốc tế cùng bàn giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo mô hình liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - quốc tế.

Diễn đàn do UBND phường Hòa Khánh và Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia phối hợp tổ chức với chủ đề “Đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - quốc tế".

Lần đầu tiên, một đơn vị cấp phường ở Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia. Ảnh: Giang Thanh.

Sự kiện diễn ra chiều 16/7, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Diễn đàn tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp, vai trò của địa phương trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế…

UBND phường Hòa Khánh gặp gỡ, cung cấp thông tin cho báo chí.

Bên cạnh các phiên đối thoại chuyên môn, diễn đàn còn tổ chức hoạt động kết nối kinh doanh và giới thiệu dự án khởi nghiệp. Đây là không gian để các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ và đối tác quốc tế gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh và nhu cầu hợp tác.

Theo ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, Ban tổ chức đã mời 93 Hội doanh nghiệp cấp xã, phường để kết nối, liên kết thúc đẩy các hợp tác đầu tư đổi mới sáng tạo.

Đây là một trong những hoạt động của địa phương hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh.

Hòa Khánh là phường có lợi thế dân số đông, diện tích rộng, có 3 trường Đại học nằm trên địa bàn với gần 80 ngàn sinh viên. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao rất lớn cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, phường nằm gần 3 Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao lớn của TP. Đà Nẵng. Ông Vũ cho biết, với những lợi thế đó, địa phương xác định có đủ điều kiện để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chiến lược.