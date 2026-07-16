Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu

TPO - Sáng 16/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ dự cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Chủ động cung cấp thông tin

Tại cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: VGP

Công tác chỉ đạo, phối hợp theo dõi, giám sát thông tin trên mạng xã hội, báo chí, các diễn đàn, kênh phản ánh của các bộ, ngành, doanh nghiệp trực thuộc, nhất là các vụ việc phát sinh liên quan đến các vấn đề như truyền thông chính sách, quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền 3 cấp được quan tâm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trên cơ sở đó, các đảng ủy bộ, ngành đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, góp phần hạn chế khoảng trống thông tin, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.=

Vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao vai trò của người đứng đầu và xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác truyền thông chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đã được Đảng ủy Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ nhiều lần chỉ đạo. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, xử lý hiệu quả nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu công tác truyền thông chính sách phải được triển khai ngay từ quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động hiểu đúng chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước. Truyền thông phải đi trước một bước để chủ động định hướng dư luận, không tạo khoảng trống thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp.