Thái Nguyên ra tối hậu thư với các dự án chậm tiến độ

TPO - Tại phiên thảo luận tổ của HĐND tỉnh, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy du lịch và kinh tế đêm, lãnh đạo Thái Nguyên khẳng định sẽ rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi những dự án không đủ năng lực, tạo dư địa cho các nhà đầu tư mới và khơi thông nguồn lực phát triển.

Chiều 16/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên thảo luận tại tổ về tình hình phát triển - kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và các vấn đề cử tri quan tâm.

Thảo luận tại Tổ 1 và 3, các đại biểu nêu nhiều ý kiến liên quan đến phát triển du lịch, du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế đêm. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu các giải pháp đa dạng hóa các lĩnh vực trụ cột đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; tạo thêm động lực tăng trưởng mới, giảm phụ thuộc vào một số ngành, lĩnh vực chủ lực.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 1 và 3 HĐND tỉnh Thái Nguyên chiều 16/7

Đại biểu cũng đề nghị tỉnh có giải pháp xử lý các dự án chậm tiến độ. Ví dụ như tại phường Bách Quang, qua rà soát có Dự án Khu đô thị tiện tích (khu A, khu B) triển khai từ năm 2022 nhưng chậm tiến độ. Đại biểu đề nghị tỉnh rà soát, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ, trường hợp không bảo đảm năng lực hoặc thì xem xét thu hồi tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Văn Khương, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Nguyên cho hay, việc chuyển giao tài sản công là trụ sở sau sáp nhập được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nhiều nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, (theo phương án là giữ lại để xây dựng các thiết chế văn hóa cho người già, trẻ em địa phương) giờ chỉ treo biển, còn bên trong cỏ mọc, rất mất vệ sinh. Như thế thiết chế văn hóa thành mất văn hóa, rất phản cảm. Đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các xã , phường xử lý, sử dụng như thế nào tránh lãng phí tài sản công.

Đại biểu Trần Văn Khương phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Cương quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Thông tin các dự án chậm triển khai, lãnh đạo Sở Tài chính Thái Nguyên cho biết, hiện sở đang tiến hành rà soát các dự án đầu tư một số dự án trên địa bàn. Trong đó, riêng các dự án do xã, phường quản lý hiện có 172 dự án khó khăn vướng mắc.

Cũng theo Sở tài chính, quá trình rà soát nếu dự án nào không đảm bảo năng lực, sẽ thực hiện thu hồi, chuyển nhà đầu tư hoặc đấu giá giao cho các chủ đầu tư khác; kể cả các dự án mà chủ đầu tư đảm bảo năng lực về tài chính nhưng không đáp ứng được các yêu cầu khác, ví như môi trường.

Thông tin về một số nội dung đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết: Để phát triển du lịch, hiện tỉnh đang tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Sắp tới, tỉnh sẽ khởi công dự án du lịch tại khu vực hồ Núi Cốc.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại thảo luận tổ

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ thí điểm phát triển kinh tế đêm, kinh tế bạc, mở phố đi bộ tại các phường có nhiều lợi thế. Tỉnh cũng sẽ xây dựng các mô hình du lịch kết hợp vùng chè tại những địa phương có lợi thế. Hiện tỉnh đã có đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2030, dự kiến sẽ trình thông qua tại kỳ họp tháng 8/2026.

Cũng theo ông Lượng, hiện tỉnh đang tập trung phát phát triển các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, tỉnh quy hoạch 74 cụm công nghiệp, trong đó đã thành lập được 40 cụm với diện tích khoảng 1.500 ha.

Tuy nhiên, mới đây qua rà soát có 18 cụm công nghiệp đang vướng mắc trong GPMB. Một số dự án chậm triển khai, thậm chí có dự án đã gần hết thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư. Sắp tới, tỉnh sẽ có văn bản, trong đó yêu cầu doanh nghiệp nếu không triển khai sẽ thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày mai, HĐND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ngày làm việc thứ 2.