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Lý do Thái Nguyên thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc

Thanh Hiếu

TPO - Sở Tài chính Thái Nguyên vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc. Đây là dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư.

Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 6/7/2016 và quyết định điều chỉnh ngày 26/4/2019. Dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (trụ sở tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, sử dụng từ năm 2020.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa đưa vào hoạt động. Theo đánh giá, dự án đã chậm tiến độ 5,5 năm so với tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng thời, đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 33, Luật Đầu tư, dự án không đủ điều kiện để điều chỉnh đầu tư. Do vậy, dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025.

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Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Liên quan đến dự án này, trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc và giao cho các đơn vị liên quan triển khai thu hồi.

Dự án này có diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Sau nhiều năm, một số hạng mục công trình của dự án còn dang dở, thậm chí chưa triển khai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo Nghị quyết, dự án này có tổng diện tích 144,7 ha thuộc xã Đại Phúc và xã Vạn Phú (tỉnh Thái Nguyên).

Thanh Hiếu
#Hồ Núi Cốc #Dự án Khu du lịch Tâm Linh #Doanh nghiệp Xuân Trường #Chấm dứt hoạt động dự án

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