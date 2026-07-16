QP Holdings tái định vị, hướng tới phát triển bất động sản bền vững

Sau gần hai thập kỷ, QP Xanh chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần QP Holdings (Mã CK: HKT). Bước chuyển này không đơn thuần là thay đổi nhận diện thương hiệu, mà còn đánh dấu chiến lược tái định vị toàn diện nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao quản trị và phát triển bất động sản trên nền tảng chất lượng và uy tín. Trong bối cảnh thị trường dịch chuyển mạnh mẽ, nơi nhà đầu tư khắt khe hơn về pháp lý và tiến độ, sự xuất hiện của QP Holdings chính là lời giải cho bài toán thích ứng đó.

Được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tên gọi mới phản ánh rõ tầm vóc của doanh nghiệp. Chữ “QP” tiếp tục kế thừa giá trị cốt lõi suốt 20 năm, trong khi “Holdings” khẳng định vai trò của công ty mẹ với sứ mệnh quản trị vốn và tối ưu hóa nguồn lực dài hạn. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng giám đốc QP Holdings, chia sẻ rằng việc đổi tên không phải là điểm bắt đầu mới, mà là sự tiếp nối và nâng tầm một nền tảng vững chắc đã có từ trước.

Đông đảo cổ đông tại Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2026

Để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá, QP Holdings đã thực hiện các kế hoạch tăng vốn nhằm củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực triển khai dự án và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng hoạt động. Nguồn lực dồi dào này giúp doanh nghiệp mở rộng quỹ đất, triển khai dự án trọng điểm và sẵn sàng đón đầu các cơ hội M&A. Song song đó, công ty tập trung nâng cấp hệ thống quản trị, tăng cường minh bạch thông tin theo chuẩn mực doanh nghiệp đại chúng nhằm củng cố niềm tin với cổ đông và các đối tác tài chính lớn.

Thay vì phụ thuộc vào việc phát triển các dự án đơn lẻ, QP Holdings chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình Tập đoàn đầu tư (Investment Holding) để tối ưu hóa danh mục tài sản qua ba lĩnh vực chiến lược. Bất động sản dân dụng đóng vai trò cốt lõi đáp ứng nhu cầu thực; bất động sản công nghiệp là động lực tăng trưởng dài hạn đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng; và đầu tư tài chính là công cụ điều phối dòng tiền, mở rộng hợp tác. Ba trụ cột này kết nối chặt chẽ, tạo ra giá trị cộng hưởng mạnh mẽ cho toàn hệ sinh thái.

Bất động sản công nghiệp là một trong ba mảng chính của QP Holdings

Đặt hai giá trị cốt lõi là Quality (Chất lượng) và Prestige (Uy tín) làm kim chỉ nam, thông điệp “Trọn niềm tin, nhân giá trị” chính là lời cam kết của doanh nghiệp trong chu kỳ mới. Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, loạt dự án trọng điểm như QP Green Park, Bình Dương Center, Khu căn hộ cao tầng D7 và D17 sẽ là những minh chứng thực tế khẳng định năng lực thực thi và giá trị bền vững của QP Holdings trên thị trường.

Thông tin thêm về QP Holdings: qpholdings.vn | Hotline: 1900 0066