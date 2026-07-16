Bất động sản chăm sóc sức khỏe hưởng lợi từ hành lang y tế tuyến Trung ương

Việc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 lần lượt đi vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho khu vực phía Nam vùng Thủ đô mà còn tạo ra một hệ sinh thái y tế quy mô lớn. Khi bệnh viện trở thành trung tâm thu hút nhân lực, bệnh nhân và các dịch vụ hỗ trợ, bất động sản chăm sóc sức khỏe được đánh giá là một trong những phân khúc hưởng lợi rõ nét từ sự dịch chuyển này.

Hệ sinh thái y tế mở ra dư địa mới cho bất động sản chăm sóc sức khỏe

Trong nhiều năm, giá trị bất động sản thường được quyết định bởi khả năng kết nối với trung tâm hành chính, khu công nghiệp hay các trục giao thông lớn. Tuy nhiên, cùng với quá trình già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương đang dần trở thành một "trung tâm nhu cầu" mới, tạo ra sức hút đối với thị trường bất động sản khu vực xung quanh.

Khác với các dòng khách phụ thuộc vào mùa vụ hay chu kỳ kinh tế, nhu cầu hình thành quanh một trung tâm y tế có tính ổn định và liên tục. Đó là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế làm việc lâu dài; bệnh nhân điều trị nội trú và người nhà; cùng nhóm cư dân chủ động lựa chọn sinh sống gần bệnh viện để thuận tiện quản lý sức khỏe định kỳ. Đây đều là những nhóm khách có nhu cầu phát sinh quanh năm và được dự báo tiếp tục gia tăng khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Hơn 1.800 người dân đến khám trong ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động

Sự vận hành của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường bệnh, hơn 1.300 cán bộ, chuyên gia y tế và năng lực tiếp nhận khoảng 2.100–2.500 lượt khám mỗi ngày, cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 với 300 giường bệnh chuyên sâu về ngoại khoa, đã hình thành một trung tâm y tế quy mô lớn tại phía Nam vùng Thủ đô. Không chỉ mở rộng năng lực khám chữa bệnh, hai bệnh viện còn tạo nền tảng cho hệ sinh thái dịch vụ và bất động sản phát triển theo nhu cầu của ngành y tế.

Thực tế, nhu cầu nhà ở đã được tính đến ngay trong quá trình phát triển hạ tầng y tế. Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ khu nhà ở xã hội dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Tuy nhiên con số đó chỉ đáp ứng được khoảng 27% nhu cầu của hơn 1.600 nhân sự y tế tại hai bệnh viện, trong khi nhu cầu lưu trú và an cư phát sinh từ toàn bộ hệ sinh thái bệnh viện còn lớn hơn nhiều.

Theo ước tính tổng nhu cầu nhà ở và lưu trú có thể đạt khoảng 11.000–13.000 chỗ, bao gồm nhân sự y tế, bệnh nhân điều trị dài ngày, người nhà và nhóm cư dân chủ động lựa chọn môi trường sống gắn với hệ thống y tế chất lượng cao. Khoảng trống này mở ra dư địa cho các mô hình bất động sản không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn tích hợp không gian phục hồi và chăm sóc sức khỏe, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội già hóa.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội hưởng lợi từ hành lang y tế vùng

Sự hình thành của một trung tâm y tế không đồng nghĩa mọi dự án lân cận đều có giá trị như nhau. Nhà trọ và căn hộ phổ thông có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú cơ bản nhưng khó phục vụ nhóm chuyên gia y tế, người cao tuổi hoặc bệnh nhân cần môi trường phục hồi sau điều trị.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội sở hữu hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe

Trước bối cảnh đói, dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji đang được định vị là “Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng Thủ đô” với hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe. Tọa lạc liền kề cụm y tế trọng điểm phía Nam Hà Nội, chỉ khoảng 3-5 phút đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, dự án đón trọn dòng nhu cầu lưu trú, điều dưỡng và phục hồi sức khỏe đang gia tăng mạnh mẽ. Đây là khoảng cách lý tưởng: đủ gần để kết nối trực tiếp với hệ sinh thái y tế tuyến đầu, đồng thời đủ riêng tư để tận hưởng hệ sinh thái trị liệu, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế..

Từ tổ hợp Sora Onsen Park, Thera Retreat & Spa, Thera Garden và Onsen Wellness Center: onsen khoáng nóng, thủy trị liệu, xông hơi,… đến hệ thống cảnh quan xanh, thiền, dinh dưỡng tạo thành môi trường phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần hàng ngày. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày thay vì chỉ diễn ra trong những kỳ nghỉ hay khi cơ thể xuất hiện vấn đề.

Bên cạnh đó, dự án còn phát triển dòng căn hộ Thera Home theo định hướng chăm sóc sức khỏe dài hạn. Căn hộ được thiết kế với các tiêu chuẩn phù hợp cho nhiều nhóm cư dân, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, như sàn chống trơn trượt, tay vịn tại các khu vực cần hỗ trợ, nút gọi khẩn cấp kết nối dịch vụ chăm sóc y tế 24/7, vật liệu hoàn thiện có khả năng hạn chế vi khuẩn và không gian thuận tiện cho người sử dụng xe lăn.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh và hạ tầng y tế tiếp tục được đầu tư, lợi thế của bất động sản chăm sóc sức khỏe không chỉ đến từ vị trí mà còn từ khả năng kết nối giữa không gian sống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hệ thống điều trị chuyên sâu. Đây được xem là nền tảng để phân khúc này hình thành giá trị khai thác bền vững trong giai đoạn phát triển mới của thị trường.