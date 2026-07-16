Giao dịch chững, đất nền bị 'thất sủng'

TPO - Dữ liệu trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy chung cư đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Đáng chú ý, tại các đô thị lớn Hà Nội, văn hóa nhà đất đang từng bước chuyển sang văn hóa căn hộ, khi người mua ngày càng coi trọng kết nối, tiện ích, an ninh và môi trường sống.

Giao dịch chững lại

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, phân khúc đất nền trong quý II/2026 ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung tập trung ở các dự án đã mở bán trước đó, với tỷ trọng đạt khoảng 93%. Sức cầu chung của thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 4% trên tổng cung, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước và tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào. Trong khi đó, mặt bằng giá thứ cấp ghi nhận tăng 4% so với giai đoạn đầu năm, mức tăng tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện pháp lý, có mức tạo thị cao, tiềm năng khai thác thương mại tốt đóng vai trò chủ lực đối với mức tăng trưởng của thị trường.

Giao dịch đất nền đang rất chậm.

Ông Võ Hồng Thắng cho rằng, thị trường đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi nhưng chưa đủ mạnh để hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới. Dòng tiền hiện không còn chảy theo tâm lý đám đông như giai đoạn 2020 - 2022 mà tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng hiện hữu và khả năng khai thác thực tế. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao và tín dụng chưa thực sự thông thoáng, nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

“Thị trường đang trong giai đoạn sàng lọc. Những dự án có vị trí tốt, pháp lý minh bạch và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín vẫn ghi nhận giao dịch, trong khi các dự án chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút dòng tiền”, ông Thắng nói.

Theo dự báo từ DKRA Consulting, trong quý III/2026, nguồn cung mới phân khúc đất nền tiếp tục khan hiếm với khoảng 300 - 400 sản phẩm được mở bán mới. Nguồn cung sơ cấp tăng nhẹ so với quý II/2026 và tập trung chủ yếu ở nhóm dự án đã mở bán trước đó. Sức cầu chung của thị trường duy trì xu hướng giảm so với quý trước.

Thanh khoản thị trường chưa đạt được nhiều cải thiện trong ngắn hạn khi tâm lý nhà đầu tư vẫn trở nên thận trọng trước những thách thức chung của thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí phát triển dự án và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng, thị trường bất động sản đang phân hóa mạnh. Nếu giai đoạn 2021 - 2022 từng chứng kiến nhiều phân khúc cùng tăng giá, thì đến năm 2026, diễn biến giữa các loại hình đã khác biệt rõ rệt. Chung cư tiếp tục duy trì sức hút nhờ nhu cầu ở thực và khả năng khai thác ổn định.

Trong khi đó, đất nền và một số loại hình tài sản có tính đầu cơ cao có dấu hiệu chững lại hoặc điều chỉnh tại một số khu vực. Cụ thể, dữ liệu quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy chung cư chiếm 37% tổng mức độ quan tâm đối với bất động sản bán, trong khi đất nền chiếm 23% và nhà riêng 22%, nhà mặt phố và biệt thự khoảng 9%.

“Sự phân hóa này còn diễn ra trong cùng một loại hình bất động sản. Cùng là chung cư nhưng dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối thuận lợi và tiện ích hoàn thiện sẽ có sức cầu khác biệt so với sản phẩm xa trung tâm, thiếu kết nối hoặc chưa hình thành cộng đồng cư dân. Cùng là đất nền, nhưng đất tại khu vực có hạ tầng thực, dân cư thật và quy hoạch rõ ràng sẽ khác đất chỉ tăng giá nhờ kỳ vọng”, ông Tuấn nói.

Người mua thay đổi

Báo cáo các loại hình bất động sản 6 tháng đầu năm 2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy, người mua đang lựa chọn bất động sản khắt khe hơn, ưu tiên khả năng sử dụng thực tế thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Xu hướng này thể hiện rõ trong cơ cấu tìm kiếm. Tại Hà Nội, tỷ trọng quan tâm chung cư tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% vào tháng 6/2026, trong khi nhà riêng giảm từ 26% xuống 17%. Tại TPHCM mới, chung cư tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 34 - 36% trong nửa đầu năm, cao hơn đáng kể so với đất nền ở mức 13 - 14%.

Đất nền không còn được xem là tài sản tích lũy cuối cùng của người dân.

Kỳ vọng tăng trưởng cũng nghiêng về các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực. Có 53% môi giới đánh giá chung cư là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong 6 tháng tới, cao hơn nhà riêng 25%, đất nền 11%, nhà mặt phố 7%, bất động sản nghỉ dưỡng 3% và biệt thự 2%.

Trong nửa đầu năm 2026, 66% giao dịch chung cư phục vụ nhu cầu ở thực, tăng từ mức 64% cùng kỳ 2025. Giao dịch chung cư nhằm mục đích đầu tư chiếm 34%, trong đó 67% hướng tới cho thuê và 17% để tích sản.

Ông Đinh Minh Tuấn nhận định: “Trong nhiều năm, người Việt xem nhà đất là đích đến cuối cùng của quá trình tích lũy. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2026 cho thấy chung cư đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Đáng chú ý, tại Hà Nội, văn hóa nhà đất đang từng bước chuyển sang văn hóa căn hộ, khi người mua ngày càng coi trọng kết nối, tiện ích, an ninh và môi trường sống”.

Theo ông Tuấn, thị trường đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tối ưu chất lượng sống. Sự thay đổi này khiến giá trị bất động sản ngày càng được đo bằng trải nghiệm sử dụng.

Dữ liệu khảo sát môi giới quý II/2026 cũng cho thấy người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm. Cụ thể, 60% đánh giá chất lượng xây dựng và bàn giao là tiêu chí quan trọng, 54% quan tâm thương hiệu chủ đầu tư, 46% ưu tiên tiện ích nội khu, 27% chú trọng cộng đồng cư dân và 18% quan tâm thiết kế mặt bằng.

“Những con số này cho thấy khả năng sử dụng và khai thác thực tế đang trở thành bộ lọc quan trọng. Các tài sản có nhu cầu ở thật, tạo được dòng tiền và nằm trong khu vực hạ tầng, tiện ích đang hoàn thiện sẽ có sức chống chịu tốt hơn trước biến động thị trường”, ông Tuấn nhìn nhận.