Đại đô thị ven sông: Tâm điểm đón trọn chu kỳ vươn mình của khu Tây

Thay đổi quy hoạch và tái cấu trúc không gian đang kích hoạt một chu kỳ phát triển cho khu Tây TP.HCM, nâng tầm nơi đây từ “cửa ngõ” thành một cực đô thị - công nghiệp - dịch vụ chiến lược của vùng phía Nam. Đây là bệ phóng vững chắc mang lại giá trị gia tăng dài hạn cho các đại đô thị ven sông quy mô, bài bản và đã đi vào vận hành thực tế.

Vận hội mới từ quy hoạch và vị thế đô thị lõi

Thay đổi quy hoạch đang mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu Tây TP.HCM, đặc biệt là tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Trong xu hướng mở rộng không gian phát triển vùng, khu vực này ngày càng khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong cấu trúc đô thị - công nghiệp của phía Nam.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương được định hướng phát triển theo mô hình đa cực với 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế và 3 trục động lực, tạo nền tảng tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư.

Trong đó, Bến Lức hưởng lợi rõ nét nhờ vị trí cửa ngõ vùng ĐBSCL và tâm điểm trục kết nối miền Tây và Đông Nam Bộ qua cao tốc Bến Lức - Long Thành, cùng lợi thế quỹ đất và khả năng kết nối liên vùng. Đáng chú ý, nơi này đang được tập trung đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp lên phường, tạo động lực cho quá trình đô thị hóa và từng bước khẳng định vai trò đô thị động lực tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Quy hoạch mới cũng nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường. Dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm bất động sản tại Bến Lức năm 2025 tăng 40% so với năm trước; giá thấp tầng tại các dự án đạt khoảng 48 triệu đồng/m² trong quý I/2026, cao hơn 17% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn còn cách khá xa TP.HCM, mở ra dư địa tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới.

Hạ tầng giao thông và công nghiệp tạo động lực kép

Loạt công trình trọng điểm góp phần hiện thực hóa vị thế mới của khu Tây trong cấu trúc phát triển vùng.

Song song với quy hoạch, các dự án hạ tầng trọng điểm cũng đang dần thành hình. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác một số đoạn tuyến và đang đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục còn lại. Vành đai 3 TP.HCM hiện đạt khoảng 76% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành năm 2026, trong khi Vành đai 4 đã được thông qua chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt từ nút giao Tân Kiên đến ranh giới Tây Ninh với chiều dài khoảng 15km đang được nghiên cứu triển khai, góp phần tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và khu Tây. Khi hoàn thiện, các công trình này sẽ tạo cú hích cho khu Tây trong quá trình trở thành cực tăng trưởng mới của vùng.

Đi cùng hạ tầng là sự bứt phá mạnh mẽ của công nghiệp và logistics. Trước thời điểm sáp nhập, Long An cũ thuộc nhóm địa phương thu hút FDI hàng đầu phía Nam với hơn 1.500 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 14,3 tỷ USD. Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực này dự kiến phát triển 51 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.400ha.

Tại Bến Lức và Đức Hòa, các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng tỷ lệ lấp đầy, tạo nguồn cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, với hệ thống 21 cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Sự cộng hưởng giữa công nghiệp, logistics, thương mại biên giới và hạ tầng liên vùng đang từng bước đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới của phía Nam.

Waterpoint: Tâm điểm biểu tượng trong chu kỳ phát triển mới

Để đón đầu “vận hội mới” và vị thế đô thị lõi tương lai, khu vực này cần những biểu tượng sống đủ tầm. Waterpoint là một trong những đại đô thị đón đầu xu hướng đó với quy mô 355ha, gần 6km sông Vàm Cỏ Đông bao quanh và được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, ưu tiên không gian xanh, mặt nước cùng hệ tiện ích cộng đồng quy mô lớn.

Waterpoint đang đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu Tây TP.HCM.

Waterpoint hướng đến việc hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của cư dân, từ sống, học tập, làm việc, vui chơi, mua sắm đến vận động trong cùng một không gian đô thị. Đến nay, dự án đã dần hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu cùng hệ tiện ích vận hành thực tế đồng bộ như trường quốc tế song ngữ EMASI Plus, đại công viên trung tâm Central Park rộng 25ha, tổ hợp thể dục thể thao Country Club 3,2ha đạt chuẩn. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của các sự kiện văn hóa, giải đấu thể thao và chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô, liên tục thổi bùng sức sống cho khu vực phía Tây TP.HCM.

Sự hiện hữu sinh động của Waterpoint chính là minh chứng cho năng lực phát triển đô thị và uy tín hơn 30 năm của Nam Long cùng các đối tác quốc tế. Với hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích không ngừng hoàn thiện, Waterpoint không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn sở hữu nền tảng giá trị vững chắc để đồng hành cùng quá trình đưa Bến Lức, Tây Ninh trở thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Tây TP.HCM.