Biệt thự song lập từ 15,8 tỷ đồng đón làn sóng nâng cấp chỗ ở của người Hà Nội

Với mức giá chỉ từ 15,8 tỷ đồng, Harmony Villas tại khu compound Vịnh Xanh (Ocean City) hướng đến nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ căn hộ cao cấp lên một không gian sống rộng rãi và riêng tư hơn. Thiết kế biệt thự song lập ba mặt thoáng, nhiều tầng, sân vườn riêng cùng hệ tiện ích khổng lồ của Ocean City đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình nhiều thế hệ.

Căn hộ 3 phòng ngủ: Rộng nhưng chưa đủ

Anh Trần Hiếu (38 tuổi) từng hài lòng với căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) nhờ an ninh tốt và tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, khi các con lớn dần và ông bà từ quê lên ở cùng, việc dồn toàn bộ sinh hoạt trên một mặt sàn bắt đầu nảy sinh bất tiện.

"Ông bà dậy từ 5 giờ sáng, trong khi các con cần ngủ thêm. Buổi tối tôi họp trực tuyến, cả nhà lại phải đi nhẹ, nói khẽ. Sống chung một mặt bằng, ai cũng phải tự ép mình thay đổi thói quen để không làm ảnh hưởng đến mọi người", anh Hiếu chia sẻ.

Nhận thấy đổi sang căn hộ rộng hơn không giải quyết triệt để bài toán "chung đụng" không gian, anh Hiếu chuyển hướng tìm nhà thấp tầng.

Thiết kế ba mặt thoáng cùng sân vườn tạo sự riêng tư tuyệt đối tại Harmony Villas

Đây cũng là nhu cầu chung của nhiều cư dân tại các khu chung cư cao cấp tại Thủ đô. Thay vì mua căn hộ diện tích lớn, cư dân tìm đến nhà thấp tầng để tối ưu sự riêng tư mà không phải đánh đổi chuẩn mực sống hiện tại.

Đón đầu nhu cầu này, Harmony Villas tại Vịnh Xanh mở ra bước chuyển từ căn hộ cao cấp lên chuẩn sống biệt thự dành cho các gia đình thành đạt.

Với thiết kế 4,5 tầng và diện tích 144m2, mỗi căn tại đây vừa tạo không gian gắn kết chung, vừa bảo đảm khoảng riêng cần thiết cho từng thế hệ.

Kiến trúc tân cổ điển cùng cảnh quan xanh bao quanh tạo nên diện mạo sang trọng cho Harmony Villas

Harmony Villas mở lối lên chuẩn sống biệt thự

Để giải quyết bài toán không gian đa thế hệ, Harmony Villas mang đến thiết kế song lập 4 tầng, một tum trên mặt tiền 8m, ba mặt thoáng cùng sân trước, sân bên và sân sau.

Tầng một có thể bố trí phòng khách, bếp và phòng ăn, tạo không gian kết nối chung. Các tầng trên dành cho phòng nghỉ của ông bà, bố mẹ, khu học tập của con và phòng làm việc riêng. Tầng tum có thể linh hoạt làm phòng thờ, thư viện, kho chứa đồ hoặc khu thư giãn ngoài trời.

Bên cạnh đó, thiết kế ba mặt thoáng kết hợp khoảng sân bao quanh không chỉ tối ưu ánh sáng, đón gió tự nhiên mà còn tạo thành "lớp đệm" cách âm với đường nội khu, mang lại sự riêng tư tối đa.

Phòng ngủ tại Harmony Villas được thiết kế rộng thoáng, đón ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với ban công riêng

Không gian compound (khép kín) cũng giúp người mua duy trì các tiêu chuẩn đã quen thuộc khi sống tại căn hộ cao cấp. Gia chủ có nhà riêng, sân vườn và sự riêng tư, đồng thời vẫn được thụ hưởng quy hoạch đồng bộ, an ninh có kiểm soát và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp.

Từ Vịnh Xanh, cư dân có thể kết nối với Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall, Grand World, VinWonders Wave Park, Water Park cùng hệ tiện ích đã hiện hữu tại Ocean City trong vài phút di chuyển.

Cư dân Harmony Villas thuận tiện tiếp cận hệ thống Vinschool, đáp ứng nhu cầu học tập liên cấp cho con trẻ

Việc đáp ứng đúng nhu cầu nâng cấp không gian sống cũng là yếu tố giúp Vịnh Xanh thu hút đông đảo khách hàng. Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Dự án Công ty Bất động sản Home Plus, khoảng 80% khách hàng quan tâm đến Vịnh Xanh hiện nay là người mua để ở, thay vì đầu tư ngắn hạn.

"Nhiều khách bán nhà phố hoặc chung cư từ nội thành cũ (Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy) chuyển về Vịnh Xanh để cải thiện môi trường sống. Một bộ phận khách hàng tại Vinhomes Ocean Park 1 cũng tận dụng cơ hội tài sản tăng giá để 'lên đời' nhà thấp tầng ở Ocean Park 2 và 3", ông Bắc phân tích.

Cư dân chuyển về ở sớm có cơ hội hưởng đặc quyền miễn phí sử dụng VinWonders Wave Park và Water Park trong năm đầu và duy trì ưu đãi trong 2 năm tiếp theo.

Không chỉ tối ưu công năng, Harmony Villas còn thuyết phục khách hàng bằng lợi thế tài chính. Chỉ từ 15,8 tỷ đồng, khách hàng đã sở hữu biệt thự song lập trong một đại đô thị hoàn thiện. Mức giá này rất khan hiếm với phân khúc nhà liền thổ tại thị trường Hà Nội hiện nay.

Đặc biệt, bài toán tài chính tiếp tục được chủ đầu tư tối ưu bằng loạt chính sách trợ lực mạnh mẽ. Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, áp dụng đến 20/7. Sau thời gian này, chủ đầu tư tiếp tục bảo lãnh mức lãi suất tối đa 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo.

Không chỉ giảm áp lực dòng tiền, Harmony Villas còn ghi điểm nhờ đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao. Lợi thế này giúp người mua rút ngắn thời gian chờ đợi và ngay lập tức được hưởng chuỗi đặc quyền về ở sớm hiếm có từ chủ đầu tư.

Cụ thể, cư dân hoàn thành thủ tục dọn về trước ngày 31/12/2026 sẽ được giảm 30% phí dịch vụ cao cấp HomeCare trong ba năm, giúp giải quyết triệt để gánh nặng bảo trì, vệ sinh nhà cửa… với tiêu chuẩn tương đương khu đô thị Vinhomes Riverside.

Đồng thời, gia chủ được giảm tới 50% phí khám bệnh tại Vinmec Ocean Park 2, kèm chính sách ưu đãi sâu (áp dụng đến 5/2027) cho dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật...

Nếu về ở trước ngày 31/3/2027, cư dân sẽ được miễn phí sạc xe điện VinFast đến hết tháng 2/2030, kèm theo loạt ưu đãi mua sắm, giải trí tại Vincom Mega Mall và các khu phố thương mại sầm uất như Venice, K-Town.

Hội tụ ưu thế về thiết kế, mức giá cạnh tranh cùng điểm tựa là hệ sinh thái Vingroup, Harmony Villas mang đến lời giải toàn diện cho bài toán an cư. Sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống, mà còn thiết lập chuẩn mực sống biệt lập, tiện nghi cho các gia đình hiện đại tại phía Đông Thủ đô.