Giới tinh hoa Đà Thành tìm thấy 'vitamin sống khỏe' từ thiên nhiên tại The Hidden Valley Đảo Ngọc

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đặc kín bê tông và áp lực ô nhiễm gia tăng, giới tinh hoa Đà Nẵng đang dịch chuyển về phía Tây Bắc để tìm kiếm tài sản quý giá nhất: sức khỏe. Giữa thung lũng nguyên sinh dưới chân đèo Hải Vân hướng ra vịnh Nam Chơn, The Hidden Valley Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) trở thành điểm đến mới của chuẩn sống wellness dành cho nhiều thế hệ.

Liệu pháp chữa lành vô giá từ sự thiên nhiên nguyên bản

Đón trọn dòng không khí tinh khiết từ hệ sinh thái nguyên sinh, các biệt thự song lập và đơn lập The Hidden Valley trở thành điểm đến được giới thượng lưu săn đón. Sự dịch chuyển này phản ánh rõ tư duy mới của tầng lớp cư dân cao cấp khi ngôi nhà không còn dừng lại ở giá trị tích sản thông thường, mà là không gian nâng cao các chỉ số sức khỏe cho mỗi thành viên.

Các biệt thự The Hidden Valley mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng giữa lòng thiên nhiên

Sau nhiều trăn trở về môi trường sống tương lai cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hà (Đà Nẵng), một trong những khách hàng đã chọn Đảo Ngọc, chia sẻ: "Sống tại trung tâm chật hẹp, tôi nhận ra khói bụi và tiếng còi xe đang ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà. Quyết định về thung lũng The Hidden Valley sẽ giúp các con được trưởng thành giữa tự nhiên, còn bố mẹ tìm lại khoảng lặng thư thái sau mỗi ngày làm việc”.

Chị Nguyễn Thị Hà (giữa) là một trong những khách hàng đầu tiên lựa chọn The Hidden Valley

Sở hữu tọa độ độc đáo khi lưng tựa vào dãy Hải Vân hùng vĩ, The Hidden Valley ẩn hiện giữa vùng đệm rừng nguyên sinh xanh thẫm, tạo nên một thế đất vững chãi và kiêu hãnh. Việc giữ nguyên cấu trúc địa hình giúp bảo tồn trọn vẹn các dòng chảy tự nhiên và thảm thực vật bản địa, hình thành một vùng vi khí hậu ôn hòa.

Địa thế thung lũng đặc thù được che chắn bởi hệ thống vách núi bao bọc xung quanh giúp điều hòa dòng khí đối lưu liên tục từ đại ngàn. Nhờ đó, nền nhiệt tại đây luôn duy trì mức lý tưởng, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp, kín gió khi đông về, mang đến không gian sống dễ chịu quanh năm.

Nghiên cứu diện rộng từ Đại học Exeter (Vương quốc Anh) phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng, việc sinh sống trong các không gian được bao bọc bởi mật độ cây xanh dày đặc giúp làm sạch hệ hô hấp, kích thích sản sinh các hormone hạnh phúc như serotonin và dopamine, từ đó giảm tới 25% nguy cơ mắc các hội chứng lo âu trầm cảm so với môi trường đô thị. Đặc biệt, môi trường thung lũng tự nhiên còn đóng vai trò như một bộ lọc tiếng ồn tự nhiên, giúp hạ nhịp tim và giữ huyết áp ở mức ổn định.

Đối với các gia đình đa thế hệ, vùng vi khí hậu tại The Hidden Valley là không gian an dưỡng lý tưởng giúp người cao tuổi cải thiện sâu giấc ngủ, đồng thời mang đến cho con trẻ một môi trường hoàn hảo để phát triển thể chất và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Tuyên ngôn sống mới của tầng lớp thành đạt

Khác biệt hoàn toàn với những đô thị đậm đặc bê tông thông thường, kiến trúc tại The Hidden Valley đi theo triết lý "thuận tự nhiên" và chuẩn mực "Quiet Luxury", không áp đặt hay phá vỡ cảnh quan, mà được định hình dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối tính nguyên bản của đại ngàn.

Các căn biệt thự được quy hoạch khéo léo theo mô hình giật cấp độc đáo, ẩn hiện tinh tế giữa các cao độ sườn đồi. Thiết kế này vừa khai thác tối đa tầm nhìn khoáng đạt vừa ôm trọn thung lũng xanh mướt, hướng về vịnh Nam Chơn, vừa đảm bảo tính biệt lập hoàn hảo và xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa không gian sống với thiên nhiên bên ngoài.

Đặc biệt hơn, sự tĩnh lặng tại The Hidden Valley không đồng nghĩa với sự cô lập. Chỉ cách thung lũng yên bình một vài bước chân, cư dân có thể ngay lập tức chạm ngõ hệ sinh thái "all-in-one" hiện đại tại dự án như công viên Đảo Ngọc thơ mộng, tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard sầm uất và vũ trụ vui chơi - giải trí VinWonders và công viên rừng Hải Vân Bay đa sắc màu trải nghiệm.

VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của các gia đình đa thế hệ

Sự dung hòa hoàn hảo này đã thuyết phục hoàn toàn các nhà đầu tư và người mua có gu thẩm mỹ khắt khe nhất. Anh Nguyễn Hữu Lộc, một doanh nhân đang sở hữu hai căn biệt thự tại đây khẳng định: "Sở hữu bất động sản giờ đây không còn là câu chuyện tích sản thông thường. The Hidden Valley là khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe và cuộc sống cân bằng của gia đình, thứ giá trị mà những khối bê tông nội đô không thể mang lại".

Công viên Đảo Ngọc mở ra cuộc sống an nhiên ngay trước hiên nhà

Để giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ dịch chuyển, bài toán tài chính được tối ưu bằng chính sách cố định lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm, kéo dài đến ngày 20/7. Theo các chuyên gia, mức trần suất thấp hơn cả lãi vay mua nhà ở xã hội này là lá chắn bảo vệ dòng tiền, giúp người mua chủ động lập kế hoạch dài hạn và triệt tiêu rủi ro từ biến động lãi suất thả nổi.

Cuộc dịch chuyển về Đảo Ngọc không chỉ phác thảo chân dung mới cho bất động sản hạng sang, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một tư duy sống mới, sẵn sàng đầu tư vì sức khỏe, kiếm tìm chốn an yên thực chất và thiết lập chuẩn mực sống thượng lưu bền vững.