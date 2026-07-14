1001 chỗ ở miễn phí và bài toán "đánh thức" những căn nhà đang "ngủ quên"

Hàng nghìn gia đình tại Hà Nội đang di dời để phục vụ các dự án hạ tầng, kéo theo áp lực về chỗ ở tạm thời. Cenhomes.vn triển khai chương trình "1001 chỗ ở miễn phí", kết nối những căn nhà đang trống với các hộ có nhu cầu ở thực, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực nhà ở đang "ngủ quên" trong đô thị.

Đô thị “thiếu chỗ ở”, nhưng không thiếu nhà

Quá trình mở rộng hạ tầng đang tạo động lực phát triển cho Hà Nội, nhưng cũng khiến nhiều gia đình phải rời nơi ở quen thuộc trước khi có thể ổn định tại ngôi nhà mới.

Hà Nội chứng kiến cuộc đại quy hoạch, nhiều khu dân cư nhường chỗ cho các dự án hạ tầng Ảnh: Sưu tầm

Ở chiều ngược lại, giữa các khu đô thị hiện đại, vẫn còn rất nhiều căn hộ đã hoàn thiện nhưng chưa có người sử dụng. Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ hấp thụ của nhiều dự án nhà ở trong những năm gần đây vẫn ở mức thấp, khiến lượng căn hộ tồn kho và quỹ nhà chưa đưa vào khai thác còn khá lớn. Theo ước tính, khoảng 30% số căn hộ mở bán trong các 2 quý gần nhất tại Hà Nội vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Trên thực tế, không ít căn hộ được mua để tích sản hoặc chờ tăng giá nên nhiều năm vẫn đóng cửa, chưa tạo ra dòng tiền từ hoạt động cho thuê hay khai thác sử dụng.

Căn hộ tại dự án Bình Minh Garden - một trong 3 dự án đang được Cenhomes.vn﻿ triển khai quỹ căn hỗ trợ miễn phí cho các gia đình thuộc diện di dời.

Điều đó tạo nên một nghịch lý: trong khi nhiều người cần một nơi để ở, không ít căn nhà lại đang "ngủ quên" giữa lòng đô thị.

Ở góc độ kinh tế, mỗi căn nhà để trống không chỉ là chi phí cơ hội của chủ sở hữu, mà còn là một nguồn lực nhà ở chưa được đưa vào phục vụ nhu cầu thực của đô thị. Trong khi đó, giá trị của bất động sản, trong giai đoạn tái cấu trúc đô thị hiện nay, không còn chỉ nằm ở giá bán hay biên độ tăng giá, mà nằm ở việc căn nhà đó có đang phục vụ cuộc sống và tạo ra dòng tiền hay không.

Nhà là để ở nhưng chưa được khai thác đúng công năng

Khoảng cách giữa hai thực tế ấy đặt ra một bài toán lớn hơn về cách đô thị sử dụng nguồn lực nhà ở. Đặc biệt với ba nhóm đang có nhu cầu cấp thiết gồm các hộ dân thuộc diện di dời, người lao động thu nhập thấp và trung bình, cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, người trẻ cần nơi an cư gần khu vực làm việc.

Điểm chung của họ là đều cần một nơi để an cư, phù hợp với tài chính, sinh hoạt,... trong khi một phần nguồn cung phù hợp vẫn đang "đóng băng" dưới dạng tài sản đầu tư hay chưa được khai thác. Điều này vô hình trung gây khó khăn cho những người có nhu cầu ở thực tiếp cận nguồn nhà để ở.

Từ khoảng trống của đô thị đến chương trình "1001 chỗ ở miễn phí"

Từ chính khoảng trống ấy, Cen Land với ¼ thế kỷ tham gia “giải các bài toán khó” của thị trường bất động sản, thông qua Cenhomes.vn đang tiên phong một hướng tiếp cận mới: Trao 1001 chỗ ở miễn phí cho các hộ dân thuộc diện di dời tại Hà Nội với mong muốn san sẻ gánh nặng tài chính trước mắt, đồng thời bằng kinh nghiệm và các giải pháp của mình, sẽ đồng hành với các hộ dân trong quá trình tìm kiếm nơi an cư phù hợp.

(Chiến dịch Cenhomes.vn - Nhà là để ở, khởi đầu từ 1001 chỗ ở Miễn phí

Với Cenhomes.vn, "1001 chỗ ở miễn phí" không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ chỗ ở tạm thời, mà là bước khởi đầu của một mô hình vận hành nhằm kích hoạt những quỹ nhà đang chưa được khai thác hết giá trị.

Mỗi tài sản "ngủ yên" đồng nghĩa với chi phí cơ hội của chủ sở hữu, hơn nữa còn là một nguồn lực của đô thị chưa thực sự được đưa vào phục vụ cuộc sống.

Với kinh nghiệm phát triển, vận hành và cho thuê bất động sản Cenhomes.vn định hướng chiến lược là đơn vị kết nối giữa nguồn cung đang tạm thời dư thừa và những nhu cầu ở thực phát sinh trong quá trình đô thị phát triển. Thay vì để tài sản tiếp tục nằm ngoài dòng chảy của thị trường, các quỹ nhà có thể được quản lý, khai thác và vận hành theo một cơ chế minh bạch, vừa tạo ra giá trị kinh tế cho chủ sở hữu, vừa tạo thêm giá trị xã hội thông qua việc đáp ứng nhu cầu nhà ở trong những giai đoạn chuyển tiếp.

Xa hơn, là bài toán tái cấu trúc tài sản bất động sản

Sự phát triển của một đô thị không chỉ phụ thuộc vào những công trình mới được xây dựng, mà còn ở cách những nguồn lực hiện hữu được khai thác hiệu quả. Vì vậy, Cenhomes.vn kỳ vọng chương trình “1001 chỗ ở miễn phí” sẽ trở thành nền tảng mở để kết nối các chủ đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân và các đơn vị đang sở hữu quỹ bất động sản chưa khai thác hoặc khai thác chưa tối ưu cùng tham gia.

Khi nhiều nguồn lực được kết nối, những căn nhà đang bỏ trống có thể trở thành nơi ở cho các gia đình trong giai đoạn chuyển tiếp; những tài sản đang chờ khai thác có thể tạo ra dòng tiền ổn định và chính đô thị cũng được hưởng lợi từ việc các nguồn lực được sử dụng đúng với giá trị của chúng.

Đây cũng chính là định hướng chiến lược mà Cen Land đang theo đuổi ở quy mô lớn hơn - là Chuyên gia tái cấu trúc tài sản và bất động sản, giúp những chủ sở hữu đang có tài sản dôi dư tìm ra phương án khai thác phù hợp, tạo dòng tiền bền vững và lâu dài từ tài sản và bất động sản của mình.

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