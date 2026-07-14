Người mua second home 2026 đang thay đổi: Ba tiêu chí mới dẫn dắt dòng tiền

Sau nhiều năm được nhìn nhận như một tài sản đầu tư hay nơi nghỉ dưỡng, second home đang bước vào một giai đoạn thay đổi. Người mua không còn lựa chọn ngôi nhà thứ hai chỉ dựa trên vị trí hay kỳ vọng tăng giá, mà quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng thường xuyên, chăm sóc sức khỏe và tạo dòng tiền trong quá trình sở hữu. Sự thay đổi này cũng đang buộc thị trường phải định hình lại cách phát triển sản phẩm.

Second home thế hệ mới: Khi sức khỏe trở thành tiêu chí định giá

Nếu như trước đây, một căn second home thường được nhìn nhận như một tài sản đầu tư khi vị trí, quy hoạch, tiềm năng tăng giá là những yếu tố chi phối quyết định xuống tiền, thì hiện nay, cách người mua định nghĩa giá trị của một second home đã thay đổi đáng kể.

Sự thay đổi đó không chỉ đến từ những biến động của thị trường bất động sản, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu của tầng lớp có khả năng chi trả. Khi áp lực công việc ngày càng lớn, dân số bước vào giai đoạn già hóa và nhu cầu nâng cao chất lượng sống trở thành ưu tiên, người mua không còn tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng chỉ để lưu trú vài ngày mỗi năm. Thay vào đó, họ kỳ vọng second home có thể đồng hành với sức khỏe của cả gia đình: là nơi nghỉ ngơi cuối tuần, chăm sóc cha mẹ, tái tạo năng lượng và cân bằng thể chất, tinh thần sau nhịp sống đô thị.

Chính vì vậy, câu hỏi người mua đặt ra hiện nay không còn là "tài sản này có thể tăng giá bao nhiêu?", mà là "tài sản này sẽ tạo ra giá trị gì trong suốt quá trình sở hữu?". Điều này đồng nghĩa giá trị của một second home không còn kết thúc ở thời điểm bàn giao, mà được quyết định bởi khả năng sử dụng thường xuyên và nâng cao chất lượng sống trong dài hạn.

Sự dịch chuyển này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn phản ánh một xu hướng toàn cầu. Theo Global Wellness Institute, quy mô thị trường bất động sản wellness đạt khoảng 876 tỷ USD và tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh trong những năm tới, khi nhu cầu sống khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống trở thành ưu tiên của người mua. Trong bối cảnh đó, Knight Frank Wealth Report 2026 cũng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi của nhóm khách hàng giàu có: thay vì chỉ tìm kiếm khả năng tăng giá, họ ngày càng coi trọng khả năng bảo toàn giá trị, chất lượng sống và tính hữu dụng của tài sản.

Người mua mới tìm một dự án second home như thế nào?

Sau giai đoạn thanh lọc, điều thay đổi không phải là khái niệm second home, mà là cách người mua nhìn nhận giá trị của nó. Nếu trước đây vị trí, quy hoạch hay tiềm năng tăng giá thường là những yếu tố quyết định, thì nay chúng chỉ còn là điều kiện cần.

Một dự án có thể sở hữu vị trí đẹp, thiết kế ấn tượng, nhưng nếu không có khả năng sử dụng thường xuyên, thiếu hệ thống vận hành và dòng khách ổn định thì những lợi thế đó rất khó chuyển hóa thành giá trị thực của tài sản.

Điều này thể hiện rõ từ dữ liệu nghiên cứu của VARS IRE quý I/2026 cho thấy dòng tiền đang trở nên thận trọng và chọn lọc hơn, tập trung vào các tài sản có pháp lý minh bạch, nền tảng giá trị thực và khả năng khai thác tốt.

Bởi khác với bất động sản đô thị, giá trị của second home được quyết định trong quá trình vận hành nhiều hơn là thời điểm mở bán. Người mua ngày nay quan tâm dự án sẽ được khai thác như thế nào, công suất phòng có ổn định hay không, lượng khách có quay trở lại hay không và đơn vị vận hành có đủ năng lực duy trì sức hút của điểm đến trong dài hạn hay không.

Điều đó cũng lý giải vì sao trong chu kỳ phát triển mới, lợi thế không còn thuộc về những dự án chỉ sở hữu vị trí đẹp hay thiết kế nổi bật, mà thuộc về những điểm đến có thể chứng minh năng lực vận hành, duy trì dòng khách và tạo ra giá trị sử dụng bền vững sau khi bàn giao.

Tokyu Retreat: Minh chứng cho sự chuyển dịch của thị trường second home

Tokyu Retreat - phân khu biệt thự khoáng nóng thuộc tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy - được phát triển theo hướng đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai: không chỉ có một căn nhà nghỉ dưỡng, mà sở hữu một không gian gắn với chăm sóc sức khỏe và khả năng khai thác lâu dài.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở việc đưa trực tiếp nguồn khoáng nóng Radon tự nhiên vào từng căn biệt thự. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tiện ích chung hoặc sử dụng dịch vụ theo lịch đặt chỗ, chủ sở hữu có thể ngâm khoáng, nghỉ ngơi và phục hồi ngay trong không gian riêng của gia đình.

Việc phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng giúp Tokyu Retreat tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ gia đình nghỉ cuối tuần, người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đến những người tìm kiếm không gian phục hồi sau áp lực công việc. Đặc biệt, khoảng cách chỉ hơn 60 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội giúp chủ sở hữu có thể sử dụng tài sản thường xuyên, thay vì chỉ vài kỳ nghỉ trong năm. Đây cũng là điểm khác biệt so với nhiều bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, nơi việc sử dụng thường phụ thuộc vào các kỳ nghỉ dài và hoạt động khai thác chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi tính mùa vụ. Chính khả năng sử dụng quanh năm và gắn với nhịp sống thường nhật đã tạo nên giá trị khác biệt của dòng second home thế hệ mới.

Bên cạnh yếu tố khoáng nóng, lợi thế của Tokyu Retreat còn đến từ việc dự án nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng đã vận hành với hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng tại Lynntimes Thanh Thủy như hệ thống onsen, spa, sauna, nhà hàng, phố đi bộ Nhật Bản…

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Lynntimes Thanh Thủy hiện đón khoảng 35.000-40.000 lượt khách mỗi tháng, công suất khai thác tại các giai đoạn cao điểm thường xuyên đạt 90-95%. Những dữ liệu vận hành này cho thấy lợi thế của một điểm đến đã có dòng khách, đồng thời là cơ sở để đánh giá khả năng khai thác của sản phẩm sau khi bàn giao.

Sau những biến động của thị trường, người mua second home không quay lưng với bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng họ đang trở nên khắt khe hơn trong cách đánh giá giá trị. Một sản phẩm thành công trong chu kỳ mới không chỉ cần đẹp về vị trí hay thiết kế, mà phải chứng minh được khả năng vận hành, tạo dòng khách và mang lại giá trị sức khỏe trong dài hạn.

Khi chân dung người mua thay đổi, cuộc chơi của bất động sản nghỉ dưỡng cũng thay đổi: từ bán một căn nhà thứ hai sang kiến tạo một không gian sống có khả năng đồng hành cùng sức khỏe và chất lượng sống của chủ nhân trong dài hạn.