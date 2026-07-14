Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường

TPO - Hà Nội triển khai thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường và áp dụng cơ chế "im lặng là đồng ý" khi quá thời hạn lấy ý kiến đối với thủ tục hành chính (TTHC).

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành Kế hoạch số 277 về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Trong thời gian 100 ngày kể từ khi Kế hoạch được ban hành, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thành phố sẽ làm sạch, di trú, tích hợp, chuẩn hóa nhóm dữ liệu thiết yếu, trọng điểm về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Một công trình xây dựng trên địa bàn phường Yên Hòa. Ảnh minh họa

Tập trung cao điểm “45 ngày” về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng các phần mềm, hệ thống thông tin đang sử dụng; phân loại đề xuất phương án giữ lại, tích hợp, dừng, hợp nhất hoặc thay thế bằng nền tảng dùng chung.

Xây dựng, triển khai hệ thống xác thực định danh người dùng cho các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố - IDP.

Tích hợp Không gian làm việc số HanoiWork với các hệ thống quản lý văn bản của 4 trục cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm dữ liệu liền mạch và giảm thao tác cho người dùng.

Đặc biệt, đối với cải cách thủ tục hành chính, Thành phố sẽ lựa chọn các thủ tục có tần suất phát sinh cao để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ; 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% thực hiện trực tuyến toàn trình và toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận trực tuyến.

Hà Nội cũng triển khai 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường và áp dụng cơ chế "im lặng là đồng ý" khi quá thời hạn lấy ý kiến đối với TTHC (lấy ý kiến liên ngành).

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế số, kế hoạch đặt mục tiêu xúc tiến từ 3 đến 5 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics số, thương mại điện tử, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa. Đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp công nghệ số của Hà Nội mở rộng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng dành trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động kinh doanh; xây dựng "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee; hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử; tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương...