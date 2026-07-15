Thái Nguyên: Đề xuất giá đất tái định cư chỉ từ 1,4 triệu đồng/m2

TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất giá đất tái định cư tại hơn 80 vị trí chưa có trong Bảng giá đất 2026, có giá từ 1,4 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang áp dụng Bảng giá đất năm 2026 theo Nghị quyết 33/2025 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số vị trí đất tại các khu tái định cư hiện không nằm trong danh mục Bảng giá đất năm 2026.

Theo đề xuất, giá đất tái định cư tại hơn 80 vị trí thuộc 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh có giá từ 1,4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2.

Khu vực phường Quan Triều

Cụ thể, tại phường Vạn Xuân, các khu tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội số 1, số 2, số 3... giá đất từ 2,6 - 6 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Khu tái định cư Phú Đông (phường Trung Thành), giá đất tái định cư từ 2,2 - 3 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại phường Bách Quang, các khu tái định cư số 1, số 2 giá đất từ 3 - 4,2 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất tái định cư thấp nhất thuộc các vị trí tại Khu công nghiệp Sông Công 2, khu tái định cư số 5 (phường Bá Xuyên) chỉ từ 1,4 - 1,8 triệu đồng/m2.

Ngược lại, giá đất tái định cư cao nhất là khu tái định cư tổ 39, 40 (phường Phan Đình Phùng) có giá từ 6,2 - 10 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, nghị quyết chỉ bổ sung giá đất tại một số khu tái định cư chưa có trong Bảng giá đất năm 2026. Việc bổ sung này nhằm giúp các địa phương thực hiện công tác bố trí tái định cư một số dự án trên địa bàn.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm, được tổ chức trong vài ngày tới.