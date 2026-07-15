Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói về thời hạn sử dụng chung cư

TPO - Về thời hạn sử dụng chung cư, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, ví dụ sau 50 năm hay 70 năm sẽ kiểm định lại; nếu còn tốt được gia hạn sử dụng, nếu nguy hiểm phải phá dỡ và tiếp tục đầu tư xây dựng lại bằng tiền của người dân trong tòa nhà.

Sáng 15/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Rút nội dung sở hữu nhà chung cư có thời hạn khỏi dự thảo luật



Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: T.Đ.



Góp ý tại hội thảo, PGS.TS Lê Minh Thông bày tỏ, ông đánh giá rất cao về việc bản dự thảo cũ của luật có đề cập vấn đề về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Ông Lê Minh Thông nhìn nhận, đây là “tiền đề” rất tích cực, giúp thúc đẩy xu hướng thuê nhà, thay vì xu hướng mua nhà, sở hữu nhà bấy lâu nay.

Vị chuyên gia này đề nghị, cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu về vấn đề này. Hiện nay, tâm lý vẫn là mua nhà như một tài sản để lại cho con cháu, dẫn tới khi nhà xuống cấp, không xử lý được câu chuyện giải tỏa, phá dỡ khi hết thời hạn sử dụng đất.

“Kỹ thuật xây dựng cũng có tuổi thọ, không thể tồn tại sở hữu vĩnh viễn đối với một vật thể có tuổi thọ hữu hạn. Tôi đề nghị tiếp tục cân nhắc để thúc đẩy tâm lý thuê nhà chứ không phải tâm lý mua nhà để đầu cơ”, ông Thông nêu quan điểm.

Trao đổi thêm về vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo cũ có đưa vào theo tinh thần mới.

Tuy nhiên, qua rà soát và lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đã đưa nội dung này ra khỏi dự thảo và xác định nhà chung cư có thời hạn theo tuổi thọ công trình.

Về thời hạn sử dụng, ví dụ sau 50 năm hay 70 năm sẽ kiểm định lại. Nếu còn tốt được gia hạn sử dụng, nếu nguy hiểm phải phá dỡ và tiếp tục đầu tư xây dựng lại bằng tiền của người dân trong tòa nhà.

Nhà ở thương mại giá phù hợp ở mức 40 - 50 triệu/m2



Ông Nguyễn Văn Sinh cũng trao đổi thêm về vấn đề nhà ở thương mại giá phù hợp. Theo ông, loại hình này khác với nhà ở xã hội (diện tích dưới 70m2), có thể làm rộng hơn, hình thức phát triển dự án đa dạng hơn, loại hình phong phú hơn.

Loại hình này có sự hỗ trợ của nhà nước để giảm giá, cũng là một chính sách điều tiết thị trường bất động sản.

Để giảm giá, có các điểm chính, như đất được giao theo bảng giá đất để địa phương phát triển loại hình này. Vẫn thu ngân sách nhưng theo bảng giá đất cố định, không phải đấu giá, đấu thầu hay nhân hệ số.

Cùng với đó, chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đủ để khuyến khích đầu tư nhà ở có chất lượng. Quy định không đưa ra giá cứng để tránh việc tiết kiệm quá mức làm ảnh hưởng chất lượng công trình.

Vấn đề nữa, là lợi nhuận phải được khống chế, kiểm soát. Dự kiến lợi nhuận định mức là 15% cộng chi phí hợp lý. Như vậy tính toán ra khoảng trung bình từ 40 đến 50 triệu/m², rất tiện ích và điều tiết được thị trường, thay vì mức giá 70-100 triệu đồng như hiện nay.