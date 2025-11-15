Đất nền Đà Nẵng vẫn 'nóng'

TPO - Thời gian qua, thị trường đất nền ở khu vực trung tâm cũng như ven trung tâm Đà Nẵng rất sôi động với mức giá neo cao. Các chuyên gia đánh giá đây vẫn là phân khúc “nóng”, hấp dẫn nhà đầu tư trong thời gian tới.

Báo cáo của DKRA cho thấy, tại Đà Nẵng, nguồn cung sơ cấp của phân khúc đất nền tăng 85%, tiêu thụ sơ cấp tăng 27,6 lần so với cùng kỳ, tỷ lệ tiêu thụ đạt 54%. Trong đó, phường Ngũ Hành Sơn vẫn là khu vực “hot” khi chiếm 91% tỷ trọng nguồn cung và 99% lượng tiêu thụ.

Đất nền vẫn là phân khúc sôi động ở Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Giao dịch thị trường tập trung phần lớn ở nhóm sản phẩm có mức giá phổ biến từ 44 – 54 triệu đồng/m2. So với quý trước, giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 3%.

Mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao do tác động của chi phí đầu vào; các chương trình bán hàng quen thuộc như: thanh toán dài hạn, hỗ trợ ngân hàng, ưu đãi khách cũ… được chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm gia tăng thanh khoản.

Đối với thị trường thứ cấp, giao dịch bất động sản cũng rất sôi động đặc biệt tại các khu vực như: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Điện Bàn… Theo khảo sát, mức giá đất nền ở khu vực Ngũ Hành Sơn thấp nhất khoảng 40 – 50 triệu đồng/m2, khu vực Sơn Trà thấp nhất khoảng 70 – 80 triệu đồng/m2, khu vực Điện Bàn thấp nhất khoảng 20 - 30 triệu đồng/m2…

Theo bà Trương Thị Yến - một nhân viên môi giới bất động sản lâu năm, với những lô đất có vị trí tốt, nằm ở khu vực sôi động, du lịch phát triển, giao thông thuận lợi…, mức giá có thể cao hơn rất nhiều.

“Nhu cầu của thị trường rất đa dạng nên mức giá “nhích” lên mỗi tháng, thanh khoản khá tốt. Đặc biệt, các khu vực vùng ven trung tâm Đà Nẵng có giao thông và vị trí thuận lợi cũng đang hấp dẫn người mua vì mức giá mềm hơn”, bà Yến nói.

Theo Thống kê TP Đà Nẵng, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn nhóm ngành dịch vụ trong 10 tháng năm 2025.

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh năm 2024, thị trường bất động sản Đà Nẵng từ quý III/2025 đã dần khởi sắc nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, điều chỉnh khung giá đất, cùng với tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm.

Lượng giao dịch tăng trở lại, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang phục hồi. Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, trong tháng 10, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 1.749 tỷ đồng (tăng 77,8% so với cùng kỳ), Tính chung 10 tháng năm 2025, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 17.239 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ).

Lượng giao dịch đất nền tăng nhờ sự điều chỉnh về chính sách.

Ông Hà Niệm, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng Batdongsan.com.vn, đánh giá sau sắp xếp, Đà Nẵng có nhiều lợi thế với hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng quỹ đất rộng, mở ra không gian phát triển mới và mạnh mẽ. Thị trường bất động sản Đà Nẵng tăng trưởng tốt về giá và rất sôi động, trong đó, đất nền vẫn là phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư.

Trong quý 3/2025, thị trường đất nền Đà Nẵng nóng lên, tăng trưởng đột biến về giá và nhu cầu. So với đầu năm, giá đất nền ở các phường khu vực trung tâm tăng trưởng cao, từ khoảng 20% - 40% tùy khu vực.

DKRA dự báo trong quý cuối của năm 2025, phân khúc đất nền vẫn dẫn dắt thị trường bất động sản Đà Nẵng với nguồn cung mới duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, dự kiến có khoảng 850 - 950 sản phẩm được mở bán mới. Các khu vực quen thuộc như: Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn Đông… vẫn là chủ lực nguồn cung của thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp vẫn tiếp tục neo cao. Thị trường thứ cấp vẫn duy trì đà phục hồi về mức giá cũng như thanh khoản. Nhóm sản phẩm hoàn thiện về pháp lý, vị trí thuận lợi… là chủ lực thanh khoản của thị trường.