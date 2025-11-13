Bất động sản phía Nam bùng nổ nguồn cung, giá bắt đầu 'hạ' nhiệt

TPO - Thị trường bất động sản khu vực phía Nam đang chứng kiến sự hồi phục về cả lượng và chất khi các doanh nghiệp bất động sản tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh, giới thiệu hàng loạt dự án ra thị trường. Đáng chú ý, các dự án mới giá vừa phải, đáp ứng nhu cầu ở thực.

"Bung" hàng cuối năm

Công ty CP Mai Bá Hương vừa giới thiệu mô hình kiến trúc của Khu dân cư Mai Bá Hương (tên thương mại là Dragon Eden) có quy mô gần 147 ha, gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Dự án dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2025 và giao nền cho khách hàng.

Dự án nằm trong tổng thể Khu đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức rộng gần 897 ha (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) - khu vực giáp ranh trực tiếp với phía Tây Nam TPHCM. Nhờ lợi thế vị trí cửa ngõ, dự án đóng vai trò quan trọng trong kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án Dragon Eden có hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích nội khu chất lượng cao, pháp lý minh bạch.

Dự án Dragon Eden có diện tích mỗi nền từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ đỏ cho từng nền đất. Diện tích mỗi nền từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư áp dụng những chính sách đặc biệt, phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng và chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm giúp giảm áp lực tài chính cho người mua.

Từ Dragon Eden, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TPHCM thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài… với thời gian từ 15 - 20 phút. Dragon Eden cũng được đánh giá là “trung tâm giao điểm vàng” giữa Vành đai 3 và Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

“Dragon Eden sẽ trở thành khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư, làm việc và kết nối cho cộng đồng cư dân mới trong khu vực cửa ngõ TPHCM. Chúng tôi không chỉ phát triển một khu đô thị mà còn kiến tạo một môi trường sống tiện nghi, an toàn, giá trị bền vững”, đại diện chủ đầu tư Tandoland cho biết.

Tương tự, Vạn Xuân Group cũng khởi công dự án Happy One Mori tại phường Lái Thiêu, TPHCM. Dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Đông Bắc. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TPHCM, các phường liên kết cũng như hơn 11 khu - cụm công nghiệp trong khu vực. Happy One Mori gồm 2 block cao 33 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 1.441 sản phẩm đa dạng như officetel, căn hộ với tổng dân số dự kiến khoảng 2.900 người.

Ông Trịnh Xuân Hà, Tổng Giám đốc Điều hành Vạn Xuân Group cho biết: “Happy One Mori là dự án tiếp theo trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng cao dành cho cư dân khu vực Đông Bắc TPHCM. Chúng tôi chú trọng từ thiết kế, tiện ích đến tiến độ, lựa chọn các đối tác uy tín nhằm đảm bảo chất lượng công trình”.

Dự án Happy One Mori có quy mô gồm 2 block cao 33 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 1.441 sản phẩm.

Tại khu Đông TPHCM, dự án Senturia An Phú của Công ty CP Bất động sản Tiến Phước sau thời gian dài vướng pháp lý cũng đang trở lại thi công rầm rộ. Dự án rộng hơn 8,6 ha, dự kiến cung cấp khoảng 350 sản phẩm nhà phố và biệt thự cao cấp. Dù chủ đầu tư chưa chính thức công bố nhưng trên thị trường, môi giới đã truyền tai nhau mức giá 200 - 300 triệu đồng/m2, tương đương 15 - 28 tỷ đồng/căn nhà phố và 30 - 40 tỷ đồng/căn shophouse, tùy diện tích.

Hồi phục cả lượng và chất

Theo báo cáo của Savills về thị trường bất động sản quý III/2025, tại TPHCM, các phân khúc chủ chốt đều ghi nhận tín hiệu phục hồi. Thị trường căn hộ đạt 5.200 căn sơ cấp, tỷ lệ hấp thụ 51%, trong khi phân khúc nhà thấp tầng cải thiện thanh khoản nhờ mức giá hợp lý và hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam nhận định: “Hiện nay, những nền tảng quan trọng cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Việt Nam đã được thiết lập. Chúng ta có Luật Đất đai mới, Luật Nhà ở mới và Luật Kinh doanh bất động sản mới, tạo bộ khung pháp lý cho sự phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Đây là tiền đề quan trọng để duy trì tăng trưởng ổn định, kiểm soát tốc độ tăng giá và hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở”.

Chuyên gia của Savills Việt Nam khẳng định, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Kinh tế được dự báo phát triển ổn định, hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy sự tăng trưởng của bất động sản.

Về triển vọng dài hạn, ông MacGregor nhận định, thị trường trong thập kỷ tới sẽ được định hình bởi 3 động lực chính, gồm khung pháp lý ổn định và minh bạch hóa, dòng vốn FDI mạnh mẽ nhờ quy trình phê duyệt hiệu quả hơn, sự bùng nổ hạ tầng (như Vành đai 3, cao tốc) mở ra các thị trường vùng ven, thúc đẩy nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và logistics.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự hồi phục cả về lượng và chất.

Tương tự, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam khẳng định, giai đoạn 2025 - 2035 sẽ là thời kỳ định hình mới của nền kinh tế Việt Nam. Dòng vốn đầu tư và sản xuất chuyển hướng sang công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực. Đây sẽ là nền tảng cho một thập kỷ tăng trưởng bền vững, trong đó bất động sản tiếp tục đóng vai trò then chốt của nền kinh tế.

Trong khi đó, bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Phát triển Kinh doanh sản phẩm Dat Xanh Services khẳng định, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự hồi phục về cả lượng và chất, khi các doanh nghiệp bất động sản tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh. Minh chứng rõ rệt là tính đến tháng 9/2025, số lượng doanh nghiệp tăng thêm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đã tăng 96% so với cùng kỳ.

“Cùng sự mở bán rầm rộ hàng loạt dự án trên cả nước, cho thấy các chủ đầu tư đã hoàn toàn vào guồng mạnh mẽ, sẵn sàng cung ứng nguồn hàng đa dạng trở lại. Sự sôi động của thị trường còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hợp tác, M&A, sự trở lại của các chủ đầu tư ngoại và sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới làm phong phú nguồn cung”, bà Liên nói.