Bất động sản nghỉ dưỡng chưa thể hồi phục

TPO - Những thách thức về pháp lý, hiệu quả khai thác và niềm tin của nhà đầu tư vẫn là rào cản khiến phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chưa thể hồi phục trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư vẫn thận trọng

Công ty TNHH Biển Quê Hương và đơn vị phát triển Eras Land vừa khởi công phân khu condotel Costamigo với quy mô 12,5 ha, nằm trên trục đường DT719, phường Tiến Thành, tỉnh Bình Thuận (cũ). Dự án cung cấp 96 biệt thự nghỉ dưỡng, 600 căn condotel và 30 căn shoptel, được phát triển theo mô hình “home resort” kết hợp lưu trú, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm.

Tương tự, hai dự án khách sạn 5 sao cũng được khởi công trên địa bàn phường Vũng Tàu (TPHCM) với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Phân khu mới rộng 35 ha thuộc The Grand Ho Tram (xã Hồ Tràm, TPHCM) có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD với hệ thống khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế cũng được động thổ. Dự án Khu đô thị đường 3/2 với quy mô 96 ha (phường Phước Thắng và phường Rạch Dừa, TPHCM) với điểm nhấn là công viên nước chủ đề rộng 19 ha cùng 5 phân khu đô thị nghỉ dưỡng hiện đại có tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng cũng đang được giới thiệu ra thị trường.

Phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng có tín hiệu tích cực sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Báo cáo về thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2025 của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) chỉ ra, phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng có tín hiệu tích cực sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

VARS IRE cho rằng, sự cải thiện của thị trường quý III vừa qua không phải ngẫu nhiên mà đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nền tảng. Cụ thể, hàng loạt dự án quy mô lớn được khơi thông sau thời gian dài ách tắc pháp lý, mặt bằng lãi suất giảm tạo điều kiện cho dòng vốn rẻ quay lại lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, ngành du lịch Việt Nam cũng đang phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách quốc tế 9 tháng đầu năm đạt kỷ lục mới, vượt xa giai đoạn trước dịch COVID-19, nhờ chính sách miễn thị thực... Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển mới đi vào hoạt động, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm du lịch, từ đó tăng khả năng khai thác vận hành cho các dự án nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, báo cáo thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng quý III/2025 của DKRA Consulting cho thấy, nguồn cung sơ cấp của bất động sản nghỉ dưỡng - biệt thự nghỉ dưỡng tiếp tục sụt giảm với mức giảm khoảng 7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lượng tồn kho của các dự án cũ. Trong khi đó, các dự án mới tiếp tục vắng bóng suốt gần 3 năm qua.

Trong quý III năm nay, sức cầu của phân khúc này duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ không đáng kể, thanh khoản vẫn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tâm lý của nhà đầu tư vẫn còn thận trọng. Mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động so với cùng kỳ năm trước và vẫn duy trì ở mức cao. Các chính sách chia sẻ lợi nhuận/doanh thu, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất… tiếp tục được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản.

“Tuy nhiên, niềm tin của khách hàng với phân khúc này vẫn chưa phục hồi do phần lớn nhà đầu tư còn khá thận trọng vì lo ngại rủi ro pháp lý và khả năng khai thác, thu hồi lợi nhuận”, đại diện DKRA Consulting nói.

Tương tự, nguồn cung sơ cấp phân khúc condotel ở Đà Nẵng trong 3 tháng qua cũng giảm 2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 100% nguồn cung trong quý đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án cũ, trong khi nguồn cung mới vẫn tiếp tục vắng bóng trên thị trường trong gần 1 năm qua. Sức cầu của thị trường phân khúc này ở mức rất thấp. Việc nhiều dự án đóng giỏ hàng hoặc tạm ngưng do vướng sai phạm đã ảnh hưởng tiêu cực đến thanh khoản thị trường trong quý.

Khó bứt phá

Trong quý cuối năm 2025, DKRA Consulting dự báo, nguồn cung mới của bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục vắng bóng. Các chủ đầu tư vẫn còn khá thận trọng trong việc triển khai bán hàng giữa bối cảnh thị trường trầm lắng như hiện nay. Mặt bằng giá bán sơ cấp duy trì ổn định và không có biến động nhiều so với quý trước. Các chính sách hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, thanh toán giãn tiến độ… vẫn tiếp tục được nhiều chủ đầu tư áp dụng giữa bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay.

Khả năng bứt phá mạnh của bất động sản nghỉ dưỡng là điều rất khó xảy ra trong ngắn hạn.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trên đà phục hồi nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như nguồn cung mới được khơi thông, du lịch quốc tế bùng nổ, hạ tầng kết nối được cải thiện và dòng vốn đầu tư bắt đầu quay lại.

Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn chưa thể tạo nên cú bứt phá rõ nét. Nguyên nhân chính đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi niềm tin thị trường chưa hoàn toàn khôi phục. Một lượng lớn vốn vẫn “mắc kẹt” tại các dự án cũ, trong khi giá bán vẫn ở mức cao, rủi ro pháp lý và tiến độ chậm trễ vẫn tồn tại.

Tương tự, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho rằng, những thách thức về pháp lý, hiệu quả khai thác và niềm tin của nhà đầu tư vẫn là rào cản khiến phân khúc này chưa thể hồi phục trong ngắn hạn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, nhu cầu mua bất động sản nghỉ dưỡng sẽ phân hóa rõ rệt theo nhóm khách hàng. Theo đó, nhóm khách hàng cao cấp, có tiềm lực tài chính mạnh sẽ tìm kiếm các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, sở hữu lâu dài như biệt thự biển, tại các điểm đến nổi tiếng, có hệ thống dịch vụ, tiện ích đẳng cấp.

Tuy nhiên, ông Châu đánh giá, khả năng bứt phá mạnh của bất động sản nghỉ dưỡng là rất khó xảy ra trong ngắn hạn. Kịch bản khả dĩ nhất là thị trường sẽ có những bước tiến nhỏ, mang tính cục bộ, tập trung vào các địa phương có du lịch phát triển tốt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và các sản phẩm nghỉ dưỡng có pháp lý rõ ràng, được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín.