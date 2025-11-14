Nhận diện tiềm năng bất động sản vịnh biển Cam Ranh trong năm 2025

Khi dòng vốn đầu tư có xu hướng tìm đến các bất động sản ven vịnh nằm gần sân bay quốc tế, Cam Ranh trở thành một trong những khu vực hưởng lợi rõ nét. Đặc điểm vịnh kín gió, quỹ đất ven biển còn rộng và hạ tầng giao thông đang hoàn thiện giúp nơi đây thu hút dòng vốn ngay từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, xu hướng này tạo nền tảng để các mô hình đô thị gắn với sân bay phát triển, trong đó có sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô như CaraWorld Cam Ranh, tọa lạc tại vị trí được ví là giao lộ kim cương của châu Á.

Vị trí và ưu thế tự nhiên của vịnh Cam Ranh

Vịnh Cam Ranh được đánh giá là một trong những vịnh biển tự nhiên có độ sâu và độ kín gió tốt tại Việt Nam. Địa hình vòng cung và khả năng lặng sóng cao giúp khu vực có điều kiện khai thác du lịch gần như quanh năm. Lượng nắng ổn định và mức độ ảnh hưởng thấp từ bão giúp các hoạt động lưu trú và nghỉ dưỡng duy trì theo chu kỳ dài, điều nhiều điểm đến ven biển khác khó đảm bảo.

Vịnh Cam Ranh sở hữu độ sâu tự nhiên, kín gió và lặng sóng cao, tạo điều kiện lý tưởng để khai thác du lịch - nghỉ dưỡng gần như quanh năm

Hạ tầng kết nối đóng vai trò chủ đạo trong tốc độ phát triển của Cam Ranh. Sân bay quốc tế Cam Ranh tiêu chuẩn 4E với hệ thống đường bay thẳng đến Đông Bắc Á và Đông Nam Á giúp khu vực duy trì lượng khách quốc tế ổn định. Mạng lưới cảng biển, bến du thuyền và các tuyến cao tốc liên vùng đang tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện để không gian đô thị và du lịch phát triển theo chiều sâu.

Trong bối cảnh này, vị trí của CaraWorld nằm liền kề sân bay được xem là đáng chú ý. Dự án tọa lạc tại trục kết nối ba trung tâm du lịch và kinh tế lớn của châu Á, tạo lợi thế về khả năng tiếp cận và phân bổ dòng khách. Đây cũng là điều kiện phù hợp để hình thành một đô thị du lịch có cấu trúc Airport City, trong đó sân bay là động lực thúc đẩy dịch vụ, lưu trú và thương mại.

Dư địa bất động sản và vai trò của mô hình Airport City

Thị trường bất động sản ven vịnh Cam Ranh hiện vẫn được xem là còn nhiều dư địa phát triển. Giá bán thấp hơn đáng kể so với các địa phương ven biển đã phát triển trước đó, tạo cơ hội cho nhà đầu tư muốn tham gia sớm với mức chi phí hợp lý. Khả năng tăng giá và khai thác cho thuê được nhiều đơn vị nghiên cứu đánh giá tích cực, đặc biệt với các sản phẩm có tầm nhìn hướng vịnh hoặc nằm trong khu vực quy hoạch dịch vụ du lịch.

CaraWorld là đại đô thị biển đầu tiên tại Việt Nam có vị trí liền kề sân bay và cảng quốc tế

Kinh nghiệm từ các thành phố vịnh nổi bật trên thế giới cho thấy bất động sản hướng vịnh thường có mức định giá cao hơn trung bình nhờ tầm nhìn rộng và môi trường sống ổn định. Theo Knight Frank, các bất động sản hướng vịnh tại Vancouver hay Sydney có giá bán cao hơn trung bình 30–45% so với khu vực nội đô, nhưng vẫn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao và tỷ suất cho thuê ổn định. Điều này giải thích vì sao bất động sản vịnh biển luôn được xem là tài sản an toàn cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Khi lợi thế vịnh biển gắn liền với sân bay quốc tế, Cam Ranh có điều kiện để phát triển mô hình đô thị sân bay Airport City. Đây là mô hình đã tạo nên sự bứt phá cho nhiều điểm đến du lịch trong khu vực châu Á, nơi hạ tầng hàng không đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt các ngành dịch vụ và lưu trú. CaraWorld xuất hiện trong bối cảnh đó như một lựa chọn phù hợp với chiến lược phát triển đô thị sân bay, khi nằm ngay tại giao điểm vàng của mạng lưới hàng không và du lịch trong khu vực.

Dòng vốn và mức độ quan tâm của thị trường trong năm 2025

Số liệu giao dịch tại Khánh Hòa cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Năm 2024 toàn tỉnh ghi nhận khoảng 27.269 giao dịch với tổng giá trị gần 46.700 tỷ đồng, tăng khoảng 3,7 lần so với năm 2023. Riêng Cam Ranh trong tám tháng đầu năm 2025 đón hơn 12,8 triệu lượt khách, đạt hơn 81% kế hoạch cả năm. Diễn biến này cho thấy nền tảng tốt cho thị trường nghỉ dưỡng và các mô hình bất động sản khai thác cho thuê.

Tại khu vực gần sân bay Cam Ranh, các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng công bố trong thời gian qua ghi nhận tỷ suất khai thác ước tính từ 8-10% mỗi năm khi được vận hành hiệu quả. Quỹ đất ven biển còn rộng, cảnh quan tự nhiên nguyên bản và kết nối hạ tầng rõ ràng là những yếu tố củng cố lợi thế cạnh tranh của khu vực.

Tuyến đường Ngọc Trai – trục kết nối chiến lược từ CaraWorld ra Sân bay quốc tế Cam Ranh, chỉ mất chưa tới 5 phút di chuyển

Bên cạnh đó, việc nguồn cung đất ở trung tâm Nha Trang ngày càng hạn chế khiến nhà đầu tư dịch chuyển xuống Cam Ranh. Đây được xem là vùng tăng trưởng mới của bất động sản vịnh biển miền Trung, đặc biệt khi các dự án quy mô như CaraWorld bổ sung thêm động lực về dịch vụ, lưu trú và giải trí cho thị trường. Vị trí tại giao lộ kết nối các trục du lịch trong khu vực châu Á giúp CaraWorld được đánh giá có tiềm năng hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển dòng khách quốc tế.

Nhiều chuyên gia nhận định Cam Ranh vẫn duy trì sức hút trong năm 2025 khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện và các dự án trọng điểm đi vào hoạt động. Sự kết hợp giữa lợi thế vịnh biển, sân bay quốc tế và không gian phát triển rộng mở tạo ra kỳ vọng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của khu vực, đặc biệt trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị gắn với sân bay.