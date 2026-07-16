TPHCM: Hoàn thành kiểm định chung cư cũ trong tháng 7

TPO - Đến nay, TPHCM chỉ có 72/220 lô chung cư cũ được kiểm định xong, đạt tỷ lệ 32,72%. UBND TPHCM yêu cầu 100% các chung cư cũ cần kiểm định phải có kết luận kiểm định trước ngày 31/7/2026.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính và UBND 32 phường có chung cư cũ xây dựng trước năm 1994 về tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Theo đó, đến nay chỉ có 72/220 lô chung cư cũ được kiểm định xong, đạt tỷ lệ 32,72%. Kết quả này là không hoàn thành theo yêu cầu của UBND TPHCM (thời gian yêu cầu hoàn thành vào quý III, IV/2025) về triển khai thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2035.

Do đó, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc, chủ động làm việc với UBND các phường và các đơn vị kiểm định có liên quan để phân tích, làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành công tác kiểm định để có biện pháp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kiểm định chung cư, xây dựng sơ đồ tiến độ thực hiện cụ thể từng chung cư cũ nhằm đảm bảo 100% các chung cư cần kiểm định phải có kết luận kiểm định trước ngày 31/7/2026.

Đến nay, TPHCM chỉ có 72/220 lô chung cư cũ được kiểm định xong, đạt tỷ lệ 32,72%.

Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các phường có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư.

Về công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, UBND TPHCM yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương tham mưu rà soát quy hoạch, đề xuất chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch các công trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Sở Quy hoạch Kiến trúc phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn TPHCM tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc có liên quan đến chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, đảm bảo thời gian hoàn thành theo yêu cầu của UBND TPHCM.

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm định và công tác quy hoạch, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng cập nhật, hoàn thiện dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2035.

Sở Nội vụ được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện của các cơ quan đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND TPHCM xem xét trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nội dung các chỉ đạo của UBND TPHCM liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.