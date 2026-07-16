Ngôi nhà hiện đại với thiết kế mở

TPO - Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng 10×25m, được thiết kế theo tinh thần tối giản, nơi mọi chi tiết đều hướng đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và cảm xúc sống.

Một trong những điểm nhấn rõ ràng nhất của công trình là cách tổ chức không gian mở liên thông giữa các khu vực sinh hoạt. Ngay từ tầng trệt, phòng khách - bếp - bàn ăn - hồ bơi được kết nối liền mạch, tạo thành một thể thống nhất không bị chia cắt. Nhờ đó, ánh sáng và gió trời có thể lưu thông xuyên suốt toàn bộ ngôi nhà.

Việc bố trí hồ bơi dọc hông nhà kết hợp giếng trời phía trên không chỉ tăng cường thông gió tự nhiên mà còn tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt vào các thời điểm trong ngày. Không gian sống được “hô hấp” liên tục nhờ các khoảng mở dọc theo thân nhà, các phòng ngủ đều có cửa kính lớn hướng ra mảng xanh hoặc ánh sáng trời.

Không gian nội thất ngôi nhà được xây dựng trên nền màu trung tính: tường xám xi măng, đá ốp tối, gỗ nâu trầm và nội thất da phối màu nâu - đen. Mỗi gam màu đều được tính toán để hòa nhịp vào tổng thể chung.

Đặc biệt, hệ trần gỗ chạy xuyên suốt từ hiên nhà ra đến logia, các chi tiết đèn âm trần, đèn thả và hệ lam tạo nên chiều sâu thị giác và cảm giác ấm cúng. Nội thất không cầu kỳ mà tập trung vào chất liệu - đúng tinh thần tối giản hiện đại.

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Thiết kế : Nhà Đẹp Quảng Nam

Diện tích đất : 25x10m

Địa điểm : Quảng Nam, Việt Nam

Năm hoàn thiện : 2024

Nhiếp ảnh : Nhà Đẹp Quảng Nam

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