Giá chung cư Hà Nội trên thị trường thứ cấp giảm, căn hộ mới mở bán vẫn neo cao

TPO - Trong khi giá căn hộ mở bán mới tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, thì trên thị trường thứ cấp đã bắt đầu xuất hiện xu hướng giảm giá từ 5-12% so với mức đỉnh đầu năm.

Giá sơ cấp neo cao

Theo báo cáo mới công bố của Avison Young Việt Nam, trong quý II/2026, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 4.000 căn hộ mới được mở bán, nâng tổng nguồn cung sơ cấp đang chào bán lên gần 10.000 căn.

Giá chung cư sơ cấp ở Hà Nội vẫn neo cao do nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp.

Đáng chú ý, hơn 75% số căn hộ mới được bán ra thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, căn hộ trung cấp và bình dân vẫn rất khan hiếm, khiến cơ cấu nguồn cung tiếp tục lệch pha so với nhu cầu ở thực của phần lớn người dân.

Đơn vị nghiên cứu cho biết, việc nguồn cung tập trung quá lớn vào phân khúc giá cao trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng khiến tốc độ hấp thụ có dấu hiệu chậm lại.

Dù vậy, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trong quý II vẫn tăng hơn 2% so với quý trước và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu là các dự án mở bán mới đều thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Theo Avison Young, tại các đại đô thị phía Tây và phía Đông Hà Nội, nhiều dự án cao cấp đang được chào bán ở mức phổ biến khoảng 87-117 triệu đồng/m². Trong khi đó, các dự án chung cư hạng sang tại khu vực nội đô có giá dao động từ 144-250 triệu đồng/m².

Dữ liệu từ CBRE Việt Nam cũng cho thấy, giá bán sơ cấp trung bình trong quý II đạt khoảng 95 triệu đồng/m² (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì), tăng 12% so với quý trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc nhiều dự án mới mở bán nằm ở khu vực trung tâm với mặt bằng giá rất cao.

Theo Avison Young, việc giá nhà sơ cấp liên tục bị đẩy lên vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân, khiến sức cầu toàn thị trường suy giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, lãi suất vay mua nhà ở mức cao cũng khiến các nhà đầu tư lướt sóng thận trọng hơn, thị trường hiện chủ yếu là sân chơi của nhóm khách hàng có nguồn tiền mặt mạnh và nhu cầu ở thực hoặc đầu tư cho thuê dài hạn.

Giảm giá vẫn khó bán

Trái ngược với thị trường sơ cấp, giá căn hộ thứ cấp tại Hà Nội đã bắt đầu điều chỉnh sau thời gian tăng nóng.

Theo CBRE Việt Nam, giá bán trung bình trên thị trường thứ cấp trong quý II đạt khoảng 60 triệu đồng/m², giảm 3% so với quý trước. Đây cũng là lần đầu tiên giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội ghi nhận giảm theo quý kể từ cuối năm 2022.

Avison Young cũng ghi nhận sự giảm giá cục bộ tại nhiều dự án, với mức điều chỉnh phổ biến 5-12%. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chưa đủ hấp dẫn để tạo ra sự bứt phá về thanh khoản.

Khảo sát của PV tại một số dự án ở Hà Nội cho thấy xu hướng giảm giá đã xuất hiện rõ hơn trong thời gian gần đây. Tại các khu đô thị ở Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm và Hoàng Mai, nhiều căn hộ được chủ nhà rao bán thấp hơn khoảng 5-10% so với mức giá "đỉnh" thiết lập vào những tháng đầu năm.

Không ít nhà đầu tư mua căn hộ với kỳ vọng lướt sóng đã phải chấp nhận giảm giá để thu hồi vốn khi giao dịch chững lại. Một số môi giới cho biết, lượng tin rao giảm giá xuất hiện nhiều hơn, song người mua vẫn nghe ngóng, chờ mặt bằng giá điều chỉnh thêm trước khi xuống tiền.

Theo Avison Young, khi giá bán tăng nhanh hơn tốc độ cải thiện thu nhập của người dân, khả năng hấp thụ tất yếu suy giảm. Hệ quả là tỷ lệ hấp thụ tại nhiều dự án mở bán trong nửa đầu năm 2026 chỉ đạt khoảng 35-50%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 80% của giai đoạn thị trường sôi động năm 2025.