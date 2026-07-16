Tận dụng ưu đãi 'vô tiền khoáng hậu', sở hữu nhà phố Vinhomes Golden City với số vốn chỉ từ 1,3 tỷ đồng

Chỉ cần chuẩn bị từ 1,3 tỷ đồng vốn ban đầu, khách hàng đã có thể sở hữu nhà phố 4 tầng tại Vinhomes Golden City (Hải Phòng). Mức giá chỉ ngang căn hộ trung tâm cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tốt bậc nhất thị trường từ chủ đầu tư đang giúp dự án thu hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có khả năng khai thác kinh doanh và tăng giá lâu dài.

Nhà phố giá ngang căn hộ, không gian sống vượt kỳ vọng

Sự kiện “Golden Summer Fiesta - Hè vui bất tận” tại Vinhomes Golden City thu hút hơn 500 khách hàng, nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm thực tế dự án

“Trước đây, tôi không nghĩ có thể mua được một căn nhà phố sang trọng chỉ với vốn ban đầu chỉ 1,3 tỷ đồng. Mức giá này hoàn toàn phù hợp với mức thu nhập 40-50 triệu/tháng của hai vợ chồng”, anh Ngô Đức Quý, chủ sở hữu căn liền kề tại khu Bình Minh, chia sẻ.

Anh Quý cho biết thêm, các căn hộ chung cư tại khu vực trung tâm Hải Phòng, như phường Gia Viên hay An Biên, đang giữ mức giá dao động từ 60 đến 90 triệu đồng/m². Để sở hữu một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi, người mua phải bỏ ra ít nhất từ 7 đến 8 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Vinhomes Golden City, sản phẩm nhà phố liền kề được thiết kế 4 tầng sang trọng với tổng diện tích sử dụng lên tới hơn 200 m² đang có giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng. Mức giá này ngang bằng, thậm chí thấp hơn một căn hộ chung cư trung tâm.

Nhà phố tại đây còn giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí nếu so với phương án tự mua đất rồi xây dựng. Theo ông Phạm Công Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 3T Arch & Cons, trong bối cảnh giá vật liệu và nhân công leo thang 10% - 15% mỗi năm, việc tự mua đất lẻ rồi xây dựng sẽ là cuộc “vắt kiệt” cả tài chính lẫn tâm sức.

"Với đơn giá xây thô và hoàn thiện hiện nay khoảng 7-8 triệu đồng/m², riêng chi phí xây dựng một căn nhà phố 4 tầng tổng diện tích hơn 200m² đã ngốn từ 1,5 đến 1,8 tỷ đồng”, ông Tú phân tích.

Liền kề Vinhomes Golden City thiết kế 4 tầng, khai thác đa công năng

Giá trị nhà phố Vinhomes Golden City còn vượt trội nhờ công năng sử dụng linh hoạt và lâu dài. Nếu như căn hộ chung cư chỉ đáp ứng nhu cầu ở thì nhà phố với mặt tiền 5m và diện tích sử dụng rộng rãi giúp chủ sở hữu mở văn phòng nhỏ hoặc cho thuê kinh doanh ở tầng 1, trong khi các tầng trên vẫn đảm bảo không gian sống riêng tư.

Đặc biệt, đại đô thị quy mô 240 ha còn sở hữu hệ sinh thái 164 tiện ích cùng hơn 40 ha mặt nước và cây xanh, mang lại không gian sống thoáng đãng khác biệt hoàn toàn so với sự ngột ngạt của nội đô đông đúc.

“Cuối tuần, các cháu nhà tôi thích mê khi được thỏa sức bơi lội tại bể bơi bốn mùa. Trong lúc đó, tôi cũng tranh thủ tập yoga ngay bên cạnh và ngắm nhìn tổ ấm tương lai đang hoàn thiện”, chị Trần Thị Lan, cư dân tương lai của khu Mặt Trời, chia sẻ.

Bể bơi 4 mùa tại Vinhomes Golden City khai trương ngày 11/7, hoàn thiện chuẩn sống nghỉ dưỡng trước ngày bàn giao

Chính sách tài chính đột phá giảm áp lực dòng tiền

Để tối ưu hóa dòng tiền cho cả khách hàng an cư lẫn giới đầu tư, chủ đầu tư đã tung ra những giải pháp tài chính được đánh giá là “vô tiền khoáng hậu” trên thị trường.

Ngoài ưu đãi chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách "khóa trần" lãi suất tối đa 6%/năm trong suốt 5 năm, kéo dài đến ngày 20/7/2026.

Giải pháp này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người mua khi triệt tiêu hoàn toàn rủi ro lãi suất biến động của thị trường tài chính. Thay vì phải thấp thỏm trước các chu kỳ điều chỉnh lãi suất thả nổi, khách hàng có thể biết chính xác số tiền cần chi trả hàng tháng để chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

“Tôi chỉ cần chuẩn bị 20% vốn ban đầu, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng là đã được nhận nhà. Khoản vay còn lại được hỗ trợ lãi suất tối đa 6%/năm suốt 5 năm. Nhờ đó chi phí trả nợ mỗi tháng còn thấp hơn cả đi vay mua nhà ở xã hội”, anh Ngô Đức Quý chia sẻ.

Vinhomes Golden City sở hữu không gian sinh thái giữa tâm điểm phát triển phía Nam Hải Phòng

Sức hút của dự án tiếp tục được cộng hưởng mạnh mẽ thông qua chương trình “Đón sóng Đất Cảng - Kết nối phồn vinh” dành riêng cho 200 khách hàng đầu tiên có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Hải Phòng và Hải Dương cũ. Mức ưu đãi thêm 3% giúp người mua tiết kiệm ngay hàng trăm triệu đồng để linh hoạt sử dụng vào việc hoàn thiện nội thất hoặc làm quỹ dự phòng khi nhận nhà.

Đồng thời, chương trình tri ân tặng voucher cho khách hàng cũ của Vinhomes cũng mở ra đặc quyền lớn cho các nhà đầu tư.

“Việc cho phép dùng voucher thanh toán tới 30% giá trị sản phẩm mới giúp nhà đầu tư rút ngắn vòng quay vốn và gia tăng hiệu quả tái đầu tư”, chị Phạm Minh Châu, một nhà đầu tư kỳ cựu tại Hải Phòng, chia sẻ.

Sự kết hợp giữa mức giá cạnh tranh, pháp lý lâu dài, hệ tiện ích đồng bộ cùng chính sách tài chính linh hoạt đang tạo lợi thế vượt trội cho Vinhomes Golden City. Với người mua ở thực, đây là cơ hội sở hữu không gian sống chất lượng trong một đại đô thị quy hoạch bài bản; còn với giới đầu tư, dự án mở ra dư địa khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.