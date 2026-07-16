Hơn 500 'chiến binh' tham dự chương trình đào tạo chuyên sâu Khải Hoàn Imperial

Sáng 15/7, hơn 500 chiến binh kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín đã hội tụ tại chương trình đào tạo chuyên sâu dự án Khải Hoàn Imperial "Where Signature Begins – Khơi nguồn dấu ấn" với chuỗi đặc quyền sở hữu lần đầu được công bố.

Nội dung trọng tâm của chương trình là phần đào tạo chuyên sâu về Signature Edition – phiên bản tinh tuyển của Khải Hoàn Imperial. Theo đó, đội ngũ chiến binh kinh doanh được cập nhật toàn diện về dự án với quỹ căn Signature Edition tinh tuyển cùng hệ sinh thái đặc quyền sở hữu chưa từng có trước đây.

Hơn 500 chiến binh kinh doanh tham dự sự kiện trong không khí sôi động, háo hức.

Nội dung đào tạo tập trung phân tích và minh chứng những yếu tố vượt trội tạo nên giá trị của Signature Edition. Đó không chỉ là quỹ căn sở hữu tầm nhìn panorama đa hướng tuyệt mỹ, hệ tiện ích độc bản, tiêu chuẩn bàn giao hạng sang với những thương hiệu toàn cầu mà cả những lợi thế về vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn chỉ 400m, đối diện AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé và KCN VSIP 1. Qua đó, đội ngũ chiến binh kinh doanh có thêm nền tảng hiểu sâu về sản phẩm, chuẩn hóa thông tin tư vấn và truyền tải rõ nét hơn những giá trị khác biệt của Signature Edition đến khách hàng.

Hệ sinh thái đặc quyền sở hữu Signature Edition được Khải Hoàn Land thiết kế đặc biệt đã gây nhiều bất ngờ cho các chiến binh kinh doanh. Cụ thể, Hệ sinh thái đặc quyền sở hữu Signature Edition được xây dựng với định hướng mang đến hành trình sở hữu toàn diện, tích hợp các đặc quyền sở hữu “may đo” dành riêng cho từng nhóm khách hàng chuyên biệt. Nổi bật như chính sách thanh toán giãn 4 năm, tặng gói nội thất cao cấp trị giá từ 100 – 300 triệu đồng (tùy loại căn), miễn phí quản lý 12 tháng và được chiết khấu thêm từ 0,5-1,5% nếu sở hữu nhiều căn hộ.

Phần Q&A tạo nên sự hào hứng cho sự kiện.

Đặc biệt, sự kiện tăng thêm sức nóng khi Khải Hoàn Land chính thức công bố Thẻ Quyền năng Imperial One. Đây là chương trình đặc quyền được thiết kế dành riêng cho đội ngũ chiến binh kinh doanh tiên phong đồng hành cùng Khải Hoàn Imperial trong chiến dịch kinh doanh lần này. Ngay sau khi các chính sách đặc quyền được công bố, hơn 500 chiến binh kinh doanh đã đồng loạt kích hoạt thẻ Imperial One, tạo nên khoảnh khắc vô cùng ấn tượng.

Chia sẻ trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Khải Hoàn Land nhấn mạnh, Signature Edition cùng Thẻ quyền năng Imperial One đã được Tập đoàn nghiên cứu và thiết kế kỹ lưỡng nhằm chia sẻ hệ giá trị đặc quyền với khách hàng cũng như đội ngũ chiến binh kinh doanh tiên phong đồng hành cùng Khải Hoàn Imperial. Điều này không đơn thuần ghi một dấu mốc phát triển mới của dự án mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng của Khải Hoàn Land trong việc kiên định nâng tầm hệ giá trị sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và cơ hội sở hữu cho khách hàng đồng thời tạo thêm động lực cho hệ thống phân phối tiếp đà bứt phá.

Khép lại sự kiện là chương trình Q&A và rút thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn như AirPods 4, iPad A16, iPhone 16,... dành cho các chiến binh kinh doanh. Không khí sự kiện lúc này như bùng nổ bởi sự cạnh tranh từ các chiến binh kinh doanh háo hức muốn thể hiện sự am hiểu chuyên sâu về Signature Edition cùng hệ sinh thái đặc quyền sở hữu trước khi bước vào cuộc đua chinh phục thị trường.

Khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang Khải Hoàn Imperial được Khải Hoàn Land giới thiệu ra thị trường đầu năm 2026. Với những lợi thế đặc biệt về vị trí và quy hoạch phát triển, dự án được đông đảo khách hàng đánh giá cao nhờ tiềm năng đón đầu xung lực phát triển hạ tầng và dòng dịch chuyển dân cư của khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Phối cảnh Khải Hoàn Imperial kết nối trực tiếp ga metro Thủ Dầu Một- Tao Đàn trong 400 mét.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn tích hợp 80 tiện ích “đa điểm chạm” theo định hướng Bespoke Living, kiến tạo hành trình tận hưởng hấp dẫn cho mỗi cư dân. Từ Quảng trường Tri thức, Trung tâm Khánh tiết, Công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi vô cực khoáng nóng Onsen, hồ bơi muối khoáng, gym - fitness, spa – sauna đến Virtual Golf, thư viện hay phòng sáng tạo đa phương tiện… mang đến trải nghiệm liền mạch. Tại đây, mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn, nghỉ dưỡng, khơi nguồn sáng tạo và kết nối cộng đồng đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Theo giới kinh doanh bất động sản, những lợi thế nói trên đã kiến tạo cho Khải Hoàn Imperial cả giá trị an cư lẫn tiềm năng đầu tư gia tăng giá trị bền vững. Đặc biệt, với thành công từ sự kiện "Where Signature Begins – Khơi nguồn dấu ấn" với đặc quyền sở hữu cùng sự hưởng ứng tích cực của toàn hệ thống phân phối, Khải Hoàn Imperial hứa hẹn sẽ gia tăng sức hút trong thời gian tới.

Được biết, Khải Hoàn Land dự kiến sẽ hoàn thành dự án và bắt đầu bàn giao căn hộ vào quý 3/2028. Đó cũng là thời điểm nhiều công trình hạ tầng chiến lược của khu vực Đông Bắc TP.HCM chuẩn bị hoàn thành và đưa vào khai thác, làm tăng thêm giá trị rất lớn cho dự án.

Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP. HCM.

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