Iconia Lakeside khai trương văn phòng bán hàng, hé lộ chuẩn sống sang nguyên bản bên hồ giữa trung tâm Hà Nội

Sáng ngày 16/7/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư MIC chính thức khai trương văn phòng bán hàng của dự án Iconia Lakeside tại 58 Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sự kiện này đã mở ra cơ hội trải nghiệm trực tiếp không gian và triết lý sống sang nguyên bản tại dự án hấp dẫn bậc nhất tại trung tâm phía Tây Thủ đô.

Sẵn sàng khám phá “Phong vị sống sang nguyên bản”

Tại sự kiện khai trương văn phòng bán hàng của Iconia Lakeside, khách mời có cơ hội tiếp cận dự án toàn diện hơn, thông qua các hoạt động trải nghiệm và cập nhật thông tin. Sự kiện là dịp để khách hàng lần đầu tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, thiết kế và định hướng phát triển của dự án, đồng thời trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn để đánh giá cơ hội sở hữu các sản phẩm thấp tầng giới hạn tại Iconia Lakeside.

Sự kiện khai trương Văn phòng bán hàng là một dấu mốc tiến độ quan trọng của dự án Iconia Lakeside. Nguồn ảnh: NewX Estate

Một trong những hoạt động đáng chú ý là trải nghiệm sa bàn, giúp khách hàng có cái nhìn trực quan về quy hoạch và cơ cấu sản phẩm. Trên quỹ đất khoảng 2,5ha, Iconia Lakeside được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với 104 căn nhà phố, shophouse thấp tầng, một tòa căn hộ cao cấp gồm 603 căn hộ cùng tòa văn phòng 9 tầng, các loại hình sản phẩm được quy hoạch đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc, kinh doanh và tận hưởng trong cùng một không gian.

Không chỉ vậy, khách mời tham quan văn phòng bán hàng còn được cập nhật những thông tin mới nhất về Iconia Lakeside từ quy hoạch, pháp lý, tiến độ triển khai cho đến các chính sách dành cho khách hàng. Thông qua những thông tin được mang tới tại sự kiện, người mua có thêm cơ sở đánh giá những tiềm năng hiếm có của dự án.

Khánc hàng, Nhà đầu tư và các đối tác tham quan sa bàn dự án Iconia Lakeside. Nguồn ảnh: NewX Estate

Từ lợi thế ven hồ hiếm có đến mô hình sống tích hợp giữa trung tâm

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư MIC cho biết, Iconia Lakeside được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm từ các dự án đã làm nên thương hiệu Mipec như Mipec Riverside Long Biên hay Mipec Rubik 360 Xuân Thủy. Nếu các dự án trước ghi dấu bằng mô hình sống tích hợp giữa nhà ở, thương mại và dịch vụ thì tại Iconia Lakeside, triết lý này tiếp tục được kế thừa và nâng cấp với quỹ sản phẩm thấp tầng ven hồ giới hạn, hướng tới nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và giá trị sở hữu dài hạn.

Theo đó, yếu tố đầu tiên tạo nên sức hút của Iconia Lakeside là vị trí kế cận công viên và hồ điều hòa Phùng Khoang rộng gần 12ha, trong đó khoảng 7ha là diện tích mặt nước. Trong bối cảnh quỹ đất ven hồ tại khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, đây được xem là lợi thế nổi bật giúp dự án tạo nên khác biệt trên thị trường. Kết hợp cùng hệ thống công viên nội khu và các không gian cộng đồng được quy hoạch đồng bộ, dự án hướng tới môi trường sống trong lành cho cộng đồng cư dân tương lai.

Bên cạnh lợi thế ven hồ, Iconia Lakeside còn nằm tại giao điểm của hai trục giao thông quan trọng là Tố Hữu và Lương Thế Vinh. Cư dân có thể kết nối nhanh tới Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khu vực Mỹ Đình cũng như hệ thống trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện lớn của Thủ đô.

Lợi thế gần kề công viên hồ Phùng Khoang mang đến những tầng xanh riêng tư cho dự án. Nguồn ảnh: NewX Estate

Trong bán kính di chuyển ngắn từ dự án là hàng loạt tiện ích hiện hữu như Keangnam Landmark 72, Aeon Mall Hà Đông, Big C Thăng Long cùng các khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân đông đúc. Đây là nền tảng giúp gia tăng giá trị sử dụng thực tế cũng như khả năng khai thác của bất động sản trong tương lai.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng, thay vì phát triển đại trà, Iconia Lakeside được định hướng trở thành bộ sưu tập bất động sản giới hạn với chỉ 104 căn nhà phố và shophouse thấp tầng. Đây là dòng sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có thể khai thác kinh doanh nhờ vị trí "vàng” của dự án.

Do đó, sự kiện khai trương văn phòng bán hàng không chỉ là dịp giới thiệu dự án tới khách hàng mà còn là cơ hội để thị trường có cái nhìn rõ hơn về những giá trị mà Iconia Lakeside đang theo đuổi. Đó là sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, không gian ven hồ hiếm có và quỹ sản phẩm giới hạn, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một không gian sống chất lượng cao cũng như tài sản có giá trị khai thác bền vững trong dài hạn.