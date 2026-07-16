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Tro xỉ 'chạy' vòng quanh, tập kết sai quy định ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Phản ánh tới Báo Tiền Phong, người dân phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, thời gian gần đây, nhiều xe tải thường xuyên ra, vào khu vực mỏ than Bá Sơn để tập kết, vận chuyển tro xỉ, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi tập kết tro xỉ rộng từ 5.000- 6.000m2, với hàng ngàn m3 tro xỉ đã được tập kết, nhưng không có hệ thống che phủ, thu gom, xử lý nước rỉ. Khu vực bãi chứa chưa có hệ thống rào chắn kiên cố, bên cạnh là dòng suối. Vì thế, khi mưa lớn, tro xỉ có thể bị cuốn trôi xuống suối, ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường.

Được biết, khu vực tập kết này thuộc mỏ than Bá Sơn, còn tro xỉ do Công ty TNHH Máy công trình Triệu Phát tập kết, vận chuyển.

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Bãi chứa tro xỉ trái phép tại khu vực thuộc mỏ than Bá Sơn

Tro xỉ "chạy" từ phường này sang phường khác

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Triệu Đức Hoằng, Giám đốc Công ty TNHH Máy công trình Triệu Phát (Công ty Triệu Phát) thừa nhận, vật liệu đang được công ty tập kết tại mỏ than Bá Sơn là tro xỉ, tro bay.

Theo ông Hoằng, số tro này được lấy từ Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thông qua bên thứ ba. Hàng ngày, đơn vị vận chuyển từ nhà máy đi cung ứng cho các đơn vị làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, do số lượng lớn không thể tiêu thụ hết trong ngày, số dư thừa được để ở bãi tạm.

Ông Hoằng thừa nhận, trước tháng 6/2026, bãi chứa tạm tro xỉ, tro bay của doanh nghiệp ở chân cầu Cao Ngạn (phường Linh Sơn). Tuy nhiên, sau khi dư luận phản ánh, UBND phường Linh Sơn yêu cầu đơn vị phải di chuyển khỏi địa bàn nên doanh nghiệp đã thuê và tập kết tại khu vực của mỏ than Bá Sơn.

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Khu vực mỏ than Bá Sơn hiện là bãi chứa tro xỉ

Trả lời câu hỏi về việc đầu tư bãi chứa, ông Hoằng cho biết đây là việc rất khó. Bởi nhà máy nhiệt điện chỉ ký hợp đồng vận chuyển 1 năm/lần chứ không ký dài hạn. Do đó, doanh nghiệp không dám đầu tư, bởi nguồn lực hạn chế, rủi ro cao nên đành thuê bãi tạm. Nếu bị chính quyền đuổi doanh nghiệp lại tìm vị trí ở xã, phường khác để tập kết.

Ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Triều xác nhận, qua kiểm tra, tro xỉ của Công ty Triệu Phát được tập kết tại bãi của mỏ than Bá Sơn. Mỏ than này trước đây do Công ty CP Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên quản lý, nhưng đã dừng hoạt động. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường Quan Triều chưa nhận được đầy đủ hồ sơ bàn giao nên việc quản lý hiện trạng đất đai gặp khó khăn.

Cũng theo ông Cảnh, Công ty Triệu Phát đã xuất trình đủ giấy tờ hoạt động, tro xỉ có nguồn gốc xuất xứ. Số tro xỉ được doanh nghiệp đưa từ phường Linh Sơn vào Quan Triều. Trước mắt, UBND phường đã lập biên bản sự việc, đồng thời yêu cầu Công ty Triệu Phát dừng hoạt động tiếp nhận, vận chuyển tro xỉ tại bãi tạm Bá Sơn.

Thời gian tới, phường sẽ làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ hồ sơ của mỏ than Bá Sơn, từ đó có hướng xử lý phù hợp, ông Cảnh nói.

Thanh Hiếu
#Bãi chứa tro xỉ trái phép #Tỉnh Thái Nguyên #Phường Quan Triều #Vận chuyển tro xỉ #Nhiệt điện Cao Ngạn

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