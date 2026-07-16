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Bí thư Cà Mau: Cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, xem xét đưa vào diện tinh giản

Tân Lộc

TPO - Cà Mau hiện có 26 công trình, dự án trọng điểm đang giải phóng mặt bằng, nhưng ở một số thời điểm, việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác này chưa chủ động, thiếu thống nhất, còn tâm lý trông chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

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Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu, đưa cán bộ, đơn vị thiếu quyết liệt, làm việc cầm chừng, không hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vào diện tinh giản, sắp xếp lại.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, toàn tỉnh có 57 công trình, dự án trọng điểm, cần thu hồi hơn 1.400 ha đất, ảnh hưởng tới hơn 7.200 tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 26 công trình, dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, thi công.

Tính đến ngày 10/7, nhiều dự án lớn đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 95%, như Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau; dự án đường kết nối đảo Hòn Khoai...

Tuy nhiên, Cà Mau cũng chỉ ra một số dự án giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, như: Dự án đường Trèm Trẹm - Xẻo Quao (xã Hồng Dân); Dự án xử lý xói lở, gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (xã Gành Hào)...

UBND tỉnh Cà Mau chỉ rõ, nguyên nhân chậm tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án chủ yếu do hạn chế trong quản lý, tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Dù cơ chế phối hợp đã có, nhưng một số thời điểm, việc xử lý khó khăn, vướng mắc chưa chủ động, thiếu thống nhất. Còn tâm lý trông chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chưa mạnh dạn xử lý các vấn đề đã đủ pháp lý, ý kiến và thuộc thẩm quyền giải quyết. Tình trạng này làm kéo dài thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ngoài ra, một số tồn tại trong công tác quản lý đất đai đã kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, tranh chấp... dẫn đến phát sinh khiếu nại, cản trở giải phóng mặt bằng.

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Công trường dự án đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu, cả hệ thống chính trị quán triệt tinh thần "có mặt bằng chờ thi công, không để thi công chờ mặt bằng”, để cùng vào cuộc khắc phục điểm nghẽn, tồn tại, không để tiến độ của các công trình động lực bị lỡ hẹn vì lý do mặt bằng.

Theo ông Hải, giải phóng mặt bằng là “chìa khóa” khơi thông dòng vốn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số cho địa phương trong giai đoạn 2026-2030. Do đó, phải đảm bảo đúng quy định, nhưng vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng, công bằng và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Ông Hải cũng yêu cầu, nếu đơn vị, cá nhân nào thiếu quyết liệt, làm việc cầm chừng, không hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cần nhanh chóng đưa vào diện xem xét tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hoặc thay thế kịp thời.

Tân Lộc
#Cà Mau #giải phóng mặt bằng #dự án #tiến độ #phát triển kinh tế #bồi thường #đầu tư

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