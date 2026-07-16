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Khoa học

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026

Trương Định

TPO - Năm Lượng tử Gia Lai 2026 sẽ quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các trường đại học cùng những tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đây là bước đi chiến lược của địa phương trong việc kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

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Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai Nguyễn Hữu Hà (người đứng) thông tin kế hoạch tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: Trương Định.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng Viện Lượng Tử Mở và các đối tác trong nước và quốc tế phối hợp tổ chức. Chuỗi sự kiện diễn ra đến hết tháng 12/2026 với 4 hợp phần chính gồm: Khoa học; công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giáo dục - đào tạo.

Theo Ban tổ chức, chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026 sẽ quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startups, tổ chức phi chính phủ và chính phủ, trường đại học và các tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ lượng tử phục vụ phát triển bền vững.

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Tại buổi họp báo, thông tin từ các cơ quan đơn vị, chương trình sẽ tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo, đầu tư và thương mại hóa công nghệ. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh địa phương có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực công nghệ lượng tử. Đặc biệt, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành là cái nôi ươm mầm các ý tưởng mới về công nghệ lượng tử. Tại đây, đã tổ chức nhiều chương trình khoa học, trong đó có nhiều nội dung về lượng tử, các giáo sư đạt giải Nobel đầu ngành về lượng tử cũng tập trung về đây.

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Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, tỉnh rất vinh dự là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức Năm Lượng tử. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện khoa học mà còn thể hiện khát vọng, tầm nhìn và sự chủ động của tỉnh trong việc tiếp cận các làn sóng công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Cũng theo Ban tổ chức, điểm nhấn quan trọng của Năm Lượng tử Gia Lai 2026 là chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội cho các đội thi đã vượt qua vòng trực tuyến, gồm 100 thí sinh dự thi đến từ 11 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi kỳ vọng thúc đẩy hình thành cộng đồng công nghệ lượng tử tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Trương Định
#Gia Lai #Năm Lượng tử #công nghệ #đổi mới sáng tạo #hackathon #khoa học quốc tế

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