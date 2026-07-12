Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Khoa học

'Vàng trắng' Việt Nam trước ngưỡng cửa xuất khẩu triệu đô

TPO - Những tấm lưới bẫy chim yến vẫn âm thầm giăng trên nhiều đường bay, đe dọa trực tiếp đến nguồn tài nguyên được ví như “vàng trắng” của Việt Nam. Trong bối cảnh yến sào đang mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính, lực lượng chức năng cảnh báo nếu không bảo vệ đàn chim yến, mục tiêu phát triển bền vững của ngành sẽ đối mặt nhiều rủi ro.

Thái Lâm - Lữ Hồ - Phùng Quang

Với lịch sử khai thác hàng trăm năm, ngành Yến sào Khánh Hòa đã trở thành ngành kinh tế đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia của tỉnh. Tuy nhiên, công tác bảo tồn đàn chim Yến và bảo vệ thương hiệu đang đối mặt nhiều thách thức như săn bắt trái phép, hàng giả, hàng nhái và xâm phạm sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến tài nguyên, uy tín thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.

Nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp bảo tồn nguồn tài nguyên chim Yến tự nhiên và phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Bảo tồn chim Yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa”.

- Thời gian: 7h30 -11h30, ngày 15/7/2026.

- Địa điểm: Khách sạn Nha Trang Palace, số 09 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo dự kiến quy tụ hơn 300 đại biểu gồm đại diện các bộ/ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các địa phương lân cận, đại diện UBND tỉnh Khánh Hoà, các sở/ngành, lãnh đạo các xã/phường, các hiệp hội/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia biểu diễn văn nghệ của ca sĩ nổi tiếng Lam Trường.

Hội thảo được Tiền Phong tường thuật trực tuyến trên Báo Tiền Phong điện tử Tienphong.vn.

#Yến sào Khánh Hoà #'Vàng trắng' Việt Nam #ngưỡng cửa triệu đô #bảo vệ nguồn yến

Xem nhiều