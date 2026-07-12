'Vàng trắng' Việt Nam trước ngưỡng cửa xuất khẩu triệu đô

Với lịch sử khai thác hàng trăm năm, ngành Yến sào Khánh Hòa đã trở thành ngành kinh tế đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia của tỉnh. Tuy nhiên, công tác bảo tồn đàn chim Yến và bảo vệ thương hiệu đang đối mặt nhiều thách thức như săn bắt trái phép, hàng giả, hàng nhái và xâm phạm sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến tài nguyên, uy tín thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.

Nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp bảo tồn nguồn tài nguyên chim Yến tự nhiên và phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Bảo tồn chim Yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa”.

- Thời gian: 7h30 -11h30, ngày 15/7/2026.

- Địa điểm: Khách sạn Nha Trang Palace, số 09 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo dự kiến quy tụ hơn 300 đại biểu gồm đại diện các bộ/ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các địa phương lân cận, đại diện UBND tỉnh Khánh Hoà, các sở/ngành, lãnh đạo các xã/phường, các hiệp hội/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia biểu diễn văn nghệ của ca sĩ nổi tiếng Lam Trường.

Hội thảo được Tiền Phong tường thuật trực tuyến trên Báo Tiền Phong điện tử Tienphong.vn.