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Khoa học

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Giải cứu loài chim quý bị dính bẫy kẹp

Trương Định

TPO - Một cá thể cò nhạn mắc bẫy kẹp ở chân được người dân giải cứu tại Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Ngày 12/7, ông Trần Đức Duy (46 tuổi, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa phát hiện một cá thể cò nhạn bị mắc bẫy kẹp tại khu vực Cồn Chim.

Qua quan sát, vết thương trên chân cò cho thấy cá thể này có thể đã mắc bẫy khoảng một tuần. Sau khi tháo chiếc bẫy khỏi chân con chim, ông Duy đã thả cá thể này trở về môi trường tự nhiên.

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Chân cò nhạn bị dính vào bẫy kẹp.

Theo ông Duy, loại bẫy kẹp này thường thấy ở đồng cạn, chưa thấy xuất hiện ở Cồn Chim. Ông cho rằng nhiều khả năng con cò đã vô tình đạp trúng bẫy trong lúc kiếm ăn ở nơi khác rồi mang theo chiếc bẫy bay trở về Cồn Chim.

Sau khi phát hiện vụ việc, ông Duy kiểm tra thêm một số khu vực tại Cồn Chim nhưng không phát hiện bẫy kẹp tương tự.

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Cá thể cò nhạn được ông Duy giải cứu thả về tự nhiên.

Thời gian gần đây, hàng trăm cá thể cò nhạn (cò ốc) xuất hiện ở khu sinh thái Cồn Chim. Theo người dân, ban ngày đàn cò nhạn bay đi kiếm ăn, đến chiều lại bay về Cồn Chim để trú ngụ.

Cò nhạn tên khoa học Anastomus oscitans, thuộc Danh lục đỏ của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp (Least Concern - LC). Ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cho biết, đây là loài chim di cư theo mùa, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước

Trước đó, sau khi có thông tin về đàn cò nhạn xuất hiện ở Cồn Chim chính quyền địa phương đã phát đi thông báo phối hợp tuyên truyền bảo vệ.

Đàn cò nhạn trú ngụ tại Cồn Chim.

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; trong đó nghiêm cấm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã, di cư, trong đó có loài cò nhạn.

Các địa phương chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu hồi dụng cụ săn bắt trái phép, xóa bỏ các điểm mua bán chim hoang dã tự phát; vận động người dân không tham gia các hành vi vi phạm; chủ động phát hiện, tố giác hành vi xâm hại động vật hoang dã cho cơ quan chức năng.

Trương Định
#giải cứu chim quý #cò nhạn #bảo tồn động vật hoang dã #bẫy kẹp #Cồn Chim

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