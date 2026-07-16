'Vẽ' hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức cho nhiều dự án

TPO - Lê Thị Hồng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu cho nhiều công trình, dự án và mua bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ kê khai thuế.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động thí nghiệm vật liệu phục vụ công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu các công trình trên địa bàn.

Đối tượng Lê Thị Hồng tại cơ quan công an.

Công an xác định, quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty, đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang, Trưởng phòng Thí nghiệm và các nhân viên Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị.

Những hồ sơ này sau đó được các nhà thầu đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình, sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện thủ tục thanh toán đối với các hạng mục xây dựng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu cho nhiều công trình, dự án. Hành vi này làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền và an toàn của các công trình xây dựng.

Các đối tượng liên quan vụ việc.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng còn thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Lê Thị Hồng cùng những người liên quan, thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ kê khai thuế.

Hoạt động mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm Giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.

Hiện, công an đã bắt tạm giam Lê Thị Hồng, Đào Xuân Trường, Trịnh Bá Quang, Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng. Bốn bị còn lại liên quan vụ việc như trên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, làm rõ.