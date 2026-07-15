Quần thể chim yến lớn nhất châu Á ở Khánh Hòa bị đe dọa

TPO - Sở hữu quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á, Khánh Hòa đang đứng trước bài toán vừa bảo tồn nguồn tài nguyên đặc hữu, vừa bảo vệ thương hiệu quốc gia "Yến sào Khánh Hòa" trước nạn săn bắt trái phép và tình trạng hàng giả, hàng nhái.

Những thách thức chưa từng có

Phát biểu khai mạc Hội thảo "Bảo tồn chim yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa" diễn ra sáng 15/7, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa từ lâu được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống đảo ven bờ, hang động tự nhiên phong phú cùng môi trường sinh thái biển đặc trưng, tạo điều kiện lý tưởng cho chim yến sinh sống và phát triển.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu khai mạc hội thảo sáng 15/7.

Hiện tỉnh sở hữu 33 đảo yến và 173 hang yến tự nhiên, hình thành quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên sinh học đặc hữu có giá trị to lớn mà còn là nền tảng tạo dựng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa - sản phẩm đặc trưng đã khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Hoàng, trải qua nhiều thế hệ gìn giữ và phát triển, nghề khai thác yến sào đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thẳng thắn nhìn nhận, "mỏ vàng" thiên nhiên này đang phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đặc sản yến sào đang phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, biến đổi khí hậu, sự thay đổi của môi trường sinh thái, quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng cùng các tác động từ con người đang tạo áp lực ngày càng lớn đối với môi trường sống tự nhiên của chim yến.

Đặc biệt, tình trạng săn bắt chim yến trái phép bằng lưới tàng hình, bẫy tận diệt và nhiều hình thức khác vẫn diễn biến phức tạp, trực tiếp đe dọa quần thể chim yến tự nhiên, làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh học đặc thù, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, chế biến và phát triển thương hiệu yến sào của tỉnh.

Tài nguyên đặc hữu giá trị của Việt Nam

Chia sẻ tại hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhận định Yến sào Khánh Hòa không chỉ là sản vật quý của vùng đất Khánh Hòa mà còn là tài nguyên đặc hữu có giá trị của Việt Nam. Được hình thành từ hệ thống đảo yến tự nhiên độc đáo với điều kiện địa chất, khí hậu và hệ sinh thái đặc thù, Yến sào Khánh Hòa đã trở thành thương hiệu quốc gia uy tín sau hàng trăm năm được gìn giữ và khai thác bền vững.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ tại hội thảo.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bước vào giai đoạn phát triển mới, thương hiệu "Yến sào Khánh Hòa" có nhiều cơ hội để tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Song song với đó, ngành yến cũng đang phải đối mặt với hai thách thức lớn.

Thứ nhất là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lợi dụng uy tín của thương hiệu "Yến sào Khánh Hòa" để trục lợi ngày càng diễn biến tinh vi trên cả thị trường truyền thống lẫn môi trường số. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của một thương hiệu quốc gia được gây dựng bằng rất nhiều công sức.

Thứ hai là nạn săn bắt chim yến trái phép có chiều hướng gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ tinh vi. Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của chim yến, phá vỡ cân bằng hệ sinh thái mà còn đe dọa trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá - nền tảng tạo nên giá trị khác biệt của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Trước những thách thức trên, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn đàn chim yến, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển ngành yến sào theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo ông Sưởng, những ý kiến được đưa ra tại hội thảo không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị mang tính học thuật mà cần được cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi. Qua đó, vừa bảo vệ nguồn tài nguyên đặc hữu của quốc gia, vừa nâng tầm thương hiệu "Yến sào Khánh Hòa", tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hội thảo thu hút 300 đại biểu tham dự.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng nhấn mạnh, hội thảo là dấu mốc tiếp nối sự hợp tác giữa Báo Tiền Phong và tỉnh Khánh Hòa sau nhiều chương trình lớn được tổ chức thời gian qua. Xa hơn, đây còn là lời kêu gọi sự chung tay của các cơ quan quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc gìn giữ một sản vật quý hiếm của quốc gia, để "mỏ vàng giữa biển" tiếp tục.