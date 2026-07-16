Dòng chảy mới của tài sản: Tăng trưởng phải đi cùng bảo vệ

Khi biến động trở thành trạng thái bình thường mới, câu hỏi của nhà đầu tư không còn dừng ở việc tài sản sẽ tăng trưởng bao nhiêu, mà là tài sản có đủ sức đứng vững trước những cú sốc bất ngờ hay không.

Đây cũng là tinh thần của nội dung được đặt ra tại phiên thảo luận “Quản trị rủi ro tài sản hiện hữu”, trong khuôn khổ Hội nghị Đầu tư 2026: Dòng chảy mới của Tài sản do Vietnam Business Review, Galaxy Media phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đồng tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư.

Dưới sự điều phối của bà Đặng Thị Lan Hương, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Rồng Việt (VDAM), phiên thảo luận mở ra nhiều góc nhìn về cách nhà đầu tư, người tiêu dùng và các gia đình Việt Nam đang tái định hình các ưu tiên tài chính. Nếu trước đây, câu chuyện tài sản thường bắt đầu từ lợi nhuận, tăng trưởng hay cơ hội đầu tư, thì nay trọng tâm đang dịch chuyển rõ hơn sang khả năng duy trì sự vững vàng trước biến động.

Các diễn giả trao đổi tại phiên thảo luận “Quản trị rủi ro tài sản hiện hữu” trong khuôn khổ Hội nghị Đầu tư 2026: Dòng chảy mới của Tài sản do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Một điểm chung được nhấn mạnh là rủi ro không chỉ đến từ thị trường. Lãi suất, tâm lý đám đông, đòn bẩy tài chính hay danh mục đầu tư quá tập trung vẫn là những yếu tố có thể bào mòn tài sản. Tuy nhiên, nhiều rủi ro lại nằm ngay trong cấu trúc tài chính cá nhân: thiếu quỹ dự phòng, thiếu lớp đệm thanh khoản, thiếu kế hoạch bảo vệ thu nhập và chưa chuẩn bị đầy đủ cho những biến cố liên quan đến sức khỏe, tai nạn hoặc gián đoạn dòng tiền.

Từ góc nhìn bảo hiểm nhân thọ, ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Khách hàng và Chuyển đổi số, Chubb Life Việt Nam, mở rộng cuộc thảo luận từ bảo vệ tài sản sang bảo vệ chính người tạo ra tài sản. Theo ông, một kế hoạch tài chính có thể tăng trưởng tốt trên giấy, nhưng vẫn cần một lớp bảo vệ phù hợp để duy trì sự ổn định trước những tình huống ngoài dự tính trong cuộc sống, từ các vấn đề sức khỏe, tai nạn đến những giai đoạn thu nhập bị gián đoạn tạm thời. Nếu không được chuẩn bị từ sớm, những biến cố này có thể ảnh hưởng đến tiến trình tích lũy và các mục tiêu dài hạn của một gia đình.

“Bảo hiểm không nên được xem là khoản chi phụ chỉ cân nhắc sau khi đã đầu tư hoặc tích lũy, mà nên là lớp nền bảo vệ trong kế hoạch tài chính dài hạn. Điều quan trọng là khách hàng cần chọn đúng nhu cầu, đúng khả năng tài chính và đúng giai đoạn cuộc sống, để bảo hiểm bảo vệ được các rủi ro lớn mà không trở thành áp lực dòng tiền,” ông Tú chia sẻ.

Cách tiếp cận này mở rộng cách hiểu về sự vững vàng tài chính. Đó không phải là kỳ vọng loại bỏ hoàn toàn rủi ro hay tìm kiếm một sản phẩm cam kết lợi nhuận tuyệt đối, mà là khả năng chuẩn bị đủ tốt để kế hoạch tài chính không bị phá vỡ khi cuộc sống có biến động. Trong bức tranh đó, bảo hiểm không thay thế đầu tư, nhưng đóng vai trò như một lớp phòng vệ giúp hành trình tích lũy và đầu tư dài hạn không bị đứt gãy.

Từ góc nhìn bảo hiểm nhân thọ, ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Khách hàng và Chuyển đổi số, Chubb Life Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của lớp bảo vệ tài chính trong hành trình quản trị tài sản, đặc biệt khi các gia đình cần duy trì sự vững vàng trước những biến động ngoài dự tính.

Với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, thông điệp được đặt ra là không nên nhìn nhận đây như một kênh “đầu tư thay thế”, mà là một cấu trúc tài chính kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy dài hạn. Trong cấu trúc đó, bảo vệ là nền tảng, tích lũy là hành trình, còn gia tăng giá trị tài sản là cơ hội dài hạn đi cùng sự phù hợp, kỷ luật và hiểu biết đúng về sản phẩm.

Nhìn rộng hơn, “dòng chảy mới của tài sản” không chỉ nằm ở việc dòng tiền dịch chuyển giữa cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền gửi hay các kênh đầu tư khác. Dòng chảy đó còn thể hiện ở cách mỗi cá nhân tái sắp xếp ưu tiên tài chính: từ kiếm tiền, chi tiêu, tích lũy, đầu tư đến bảo vệ thu nhập và gia đình trước những biến cố khó lường.

Với người trẻ và tầng lớp trung lưu đang mở rộng, quản trị tài sản vì thế không còn là câu chuyện xa vời của nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp hay người có tài sản lớn. Nó bắt đầu từ những nguyên tắc rất cơ bản: chi tiêu ít hơn thu nhập, duy trì quỹ dự phòng, không dùng tiền ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn, phân bổ tài sản hợp lý và xây dựng lớp bảo vệ trước khi theo đuổi tăng trưởng.

Trong dòng chảy mới của tài sản, người chiến thắng không nhất thiết là người đi nhanh nhất, mà là người xây được một cấu trúc tài chính đủ bền để đi xa. Tăng trưởng vẫn là đích đến, nhưng bảo vệ mới là nền móng giúp mỗi cá nhân và gia đình không phải bắt đầu lại từ đầu sau một biến cố.