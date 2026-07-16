Giá vàng thế giới giảm nhẹ, dầu thô nhích tăng

TPO - Giá vàng thế giới thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch sáng 16/7 (giờ Việt Nam) sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6, trong khi giá dầu tăng nhẹ nhờ tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm.

Trong phiên giao dịch, giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.057,34 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm gần 1% trong phiên. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4%, chốt ở 4.051,80 USD/ounce.

Tính chung trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới giảm nhẹ 0,06%, tương ứng mất 2,49 USD/ounce.

Động lực giúp vàng thu hẹp mức giảm đến từ báo cáo cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6, qua đó làm dịu bớt lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất nhiều lần trong năm nay.

Giá vàng thế giới thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch sáng 16/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Ông Phillip Streible - Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures - nhận định, dữ liệu PPI thấp hơn kỳ vọng đã giúp giảm áp lực lên vàng khi thị trường hạ bớt kỳ vọng về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng triển vọng của kim loại quý vẫn đối mặt nhiều rủi ro khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo ông Lukman Otunuga - chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, những diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Nếu xung đột tiếp tục leo thang và đẩy giá dầu tăng mạnh hơn, lạm phát có thể nóng trở lại, buộc Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia này cho rằng mốc 4.000 USD/ounce sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu giá phá vỡ ngưỡng này, vàng có thể lùi về vùng 3.950 USD, thậm chí 3.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu giữ vững trên 4.000 USD, giá có thể phục hồi lên khoảng 4.100 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giảm 1,8% xuống 57,55 USD/ounce; palladium mất 0,9% còn 1.293,58 USD/ounce; trong khi bạch kim tăng 0,9% lên 1.646,47 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng nhẹ khi thị trường đánh giá tác động của số liệu tồn kho dầu tại Mỹ và diễn biến mới ở Trung Đông.

Dầu Brent tăng 22 cent, tương đương 0,26%, lên 84,95 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 26 cent, tương đương 0,33%, lên 79,60 USD/thùng.

Giá dầu tăng nhẹ nhờ tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm. Ảnh: Oil & Gas Advancement.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước, thấp hơn mức giảm 2,6 triệu thùng mà thị trường dự báo. Dù vậy, báo cáo cũng cho thấy tồn kho các sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) tăng tới 4,6 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng chỉ tăng 100.000 thùng, cho thấy nguồn cung nhiên liệu vẫn khá dồi dào.

Ông Phil Flynn - chuyên gia của Price Futures Group - nhận định thị trường dường như đã quen với những căng thẳng kéo dài tại Trung Đông. Theo ông, báo cáo của EIA cho thấy nguồn cung dầu không còn suy giảm mạnh mà đang dần ổn định, góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối thị trường năng lượng. Các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran cùng việc Washington tăng cường phong tỏa hoạt động hàng hải liên quan đến các cảng của Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột bùng phát.

Theo ngân hàng UBS, xuất khẩu dầu của Iran trong hai tuần gần đây đạt khoảng 1,5-2 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs cho biết xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh từng phục hồi lên hơn 80% so với trước chiến sự sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6, nhưng đã giảm xuống dưới 50%, tương đương khoảng 11 triệu thùng/ngày, trong tuần qua.

Ngân hàng đầu tư này cảnh báo nếu hoạt động xuất khẩu dầu của khu vực Vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu Brent có thể vượt 110 USD/thùng trong quý IV năm nay.