Giá vàng tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (15/7), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 2 ngày giảm mạnh cùng chiều với thế giới. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI ở mức 144 - 147,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 144,5 - 148 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng (ảnh: Châu Sa).

Như vậy giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 500.000 - 1.000.000 đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.047 USD/ounce, tăng 48 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 19,5 triệu đồng/lượng, cho thấy mức chênh lệch vẫn duy trì ở vùng cao dù giá vàng hai thị trường cùng tăng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.233 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước và là phiên thứ 3 tăng liên tiếp.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.040 - 26.450 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán), giảm 30 đồng chiều bán ra so với sáng qua.