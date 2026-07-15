Mộc Châu Creamery mang di sản sữa gần 7 thập kỷ chinh phục người tiêu dùng miền Nam

Từng được nhiều người tiêu dùng phía Nam biết đến qua những chuyến du lịch hoặc lời giới thiệu từ bạn bè, dòng sữa đến từ cao nguyên Mộc Châu nay đã hiện diện rộng rãi hơn tại các hệ thống bán lẻ hiện đại. Sự xuất hiện của Mộc Châu Creamery không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình tiếp cận một dòng sữa mang dấu ấn gần bảy thập kỷ.

Gặp gỡ những người yêu vị sữa nguyên bản

Tại thị trường miền Nam năng động và hối hả, một xu hướng tiêu dùng mới đang định hình rõ nét bởi thế hệ những người trẻ và các gia đình hiện đại. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng thực chất thay vì những tuyên ngôn quảng cáo, các tiêu chí như nguồn gốc minh bạch, quy trình sản xuất tử tế và thành phần tự nhiên trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình.

Dòng sữa Mộc Châu Creamery được kiến tạo từ nguồn dinh dưỡng đơn nguồn tại "vành đai vàng" cao nguyên Mộc Châu, nơi có di sản chăn nuôi bò sữa suốt gần 7 thập kỷ

Tiêu chuẩn khắt khe này lý giải vì sao "vành đai vàng sữa Mộc Châu" - vùng đất đặt nền móng cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam - luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tâm thức của những người sành ăn uống. Danh tiếng về dòng sữa đơn nguồn thanh mát nơi cao nguyên Mộc Châu đã quen thuộc với nhiều thế hệ, nhưng rào cản địa lý trước đây vô tình khiến cơ hội tiếp cận sản phẩm tại miền Nam còn bỏ ngỏ.

Sự xuất hiện của Mộc Châu Creamery tại miền Nam chính là cách thương hiệu đưa dòng sữa tươi nguyên bản vượt qua những trở ngại địa lý, hiện diện trong thói quen ăn uống của các gia đình. Dòng sữa di sản từ đó bước vào cuộc sống hằng ngày một cách tự nhiên, trở thành lựa chọn ưu tiên của những khách hàng đề cao chất lượng thực chất.

Sản phẩm được xác nhận bởi chứng nhận Clean Label Project (Mỹ), góp phần củng cố cam kết về sự minh bạch và chất lượng nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ. Sự minh bạch này giúp người tiêu dùng hoàn toàn an tâm khi lựa chọn một nguồn dinh dưỡng thuần khiết, lành mạnh cho bản thân và gia đình mỗi ngày.

Rút ngắn khoảng cách, lan tỏa vị sữa ngon truyền đời

Với mong muốn mang dòng sữa di sản đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, Mộc Châu Creamery nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối hiện đại tại miền Nam. Người tiêu dùng hiện đã có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm Mộc Châu Creamery tại GS25, 7-Eleven, Ministop hay Kingfoodmart... Bước đi này là câu trả lời trọn vẹn cho niềm tin của khách hàng, giúp họ có thể thưởng thức những giá trị tinh túy nhất từ thảo nguyên xa xôi, ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ lúc nào.

Sản phẩm Mộc Châu Creamery hiện đã có mặt ở các hệ thống bán lẻ hiện đại tại miền Nam

Sự tiện lợi trong việc tiếp cận sản phẩm Mộc Châu Creamery tại thị trường phía Nam khiến nhiều khách hàng hào hứng. Chị Nguyễn Thu Phương (34 tuổi, TP. HCM) chia sẻ: “Mình từng thử khi ra Bắc và rất thích nhưng trước đây khá khó mua ở TP.HCM. Giờ có bán gần nhà nên tiện hơn nhiều. Sữa thanh béo tự nhiên, không quá ngọt nên cả gia đình đều thích. Từ giờ chắc sẽ là khách hàng trung thành của dòng sữa này rồi”.

Cột mốc ngày 19/12/2025 đánh dấu sự ra đời mang tính chuyển mình của Mộc Châu Creamery, từ một thương hiệu giàu di sản sang một bước tiến mới được định vị để đáp ứng những kỳ vọng của người tiêu dùng hiện đại. Sự thay đổi không chỉ nằm ở diện mạo mà còn ở hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, trải nghiệm và năng lực cạnh tranh được xây dựng bài bản cho chặng đường phát triển dài hạn, xứng đáng với niềm tin yêu hàng thập kỷ mà khách hàng đã dành trọn cho thương hiệu.

Mở rộng hiện diện tại miền Nam không chỉ là bước tiến trong hành trình phát triển hệ thống phân phối, mà còn là dấu mốc tiếp theo trên hành trình đưa những giá trị được vun đắp suốt gần bảy thập kỷ đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Dù hiện diện ở bất kỳ thị trường nào, Mộc Châu Creamery vẫn kiên định với triết lý phát triển dựa trên nguồn sữa đơn nguồn từ cao nguyên Mộc Châu, sự chỉn chu trong từng công đoạn sản xuất và cam kết gìn giữ hương vị thanh mát đã làm nên dấu ấn của thương hiệu qua nhiều thế hệ. Đó cũng là cách Mộc Châu Creamery tiếp tục lan tỏa giá trị của một thương hiệu sữa Việt giàu di sản, được gìn giữ bằng sự tận tâm và bền bỉ qua thời gian.