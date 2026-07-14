Người Việt đang thắt chặt chi tiêu, nhưng cơ hội bán lẻ vẫn rất lớn

Trao đổi với báo chí, ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho rằng áp lực lạm phát đang khiến người tiêu dùng cẩn trọng hơn trong chi tiêu, tuy nhiên, vị lãnh đạo này vẫn nhìn thấy dư địa rất lớn của thị trường bán lẻ Việt Nam và đặt mục tiêu đưa quy mô kinh doanh của AEON tại Việt Nam lên khoảng hơn 2 tỉ USD trước năm 2030.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam

- Thưa ông, những biến động địa chính trị gần đây, đang tác động như thế nào đến thị trường bán lẻ Việt Nam và hoạt động của AEON?

Theo tôi, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề ở cả góc độ ngắn hạn và dài hạn.

Về dài hạn, AEON vẫn đánh giá rất cao triển vọng của Việt Nam. Các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu tiếp tục mở rộng và đây vẫn là một trong những thị trường trọng điểm nhất của Tập đoàn AEON trong khu vực.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, áp lực giá cả gia tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách hộ gia đình. Từ khoảng giữa tháng 3, chúng tôi ghi nhận số lượng sản phẩm trong mỗi giỏ hàng bắt đầu giảm. Điều đó cho thấy người tiêu dùng đang chủ động kiểm soát chi tiêu và trở nên thận trọng hơn trước những bất ổn của môi trường kinh tế.

Từ kinh nghiệm từng trải qua thời kỳ giảm phát kéo dài tại Nhật Bản, chúng tôi hiểu rằng trong những giai đoạn khó khăn, nhà bán lẻ cần đồng hành cùng khách hàng. Vì vậy, AEON triển khai chương trình “Giá giảm đồng hành - An tâm tiết kiệm” nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với giá hợp lý hơn.

- Chính phủ Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo ông, ngành bán lẻ sẽ hưởng lợi như thế nào từ mục tiêu này?

Tôi cho rằng cơ hội là rất lớn.

Hiện nay, tỷ trọng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 15% tổng thị trường, trong khi tại Malaysia con số này đã ở mức khoảng 50%. Khoảng cách đó cho thấy dư địa phát triển của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam còn rất rộng.

Ngoài ra, Việt Nam đang đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và phát triển các khu đô thị mới. Quá trình này sẽ mở ra thêm nhiều không gian tăng trưởng cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Chính vì vậy, AEON tiếp tục mở rộng đầu tư. Chúng tôi tin rằng việc phát triển hệ thống bán lẻ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TTTM AEON Hải Dương dự kiến đi vào hoạt động năm 2026

- Thương mại điện tử đang phát triển rất nhanh. Điều này đặt ra thách thức như thế nào đối với các trung tâm thương mại truyền thống?

Tôi thực sự ấn tượng với tốc độ phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam, đặc biệt là mức độ tiếp nhận của giới trẻ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng trong tương lai, trung tâm thương mại sẽ không còn đơn thuần là nơi mua sắm. Giá trị cốt lõi sẽ chuyển dần sang trải nghiệm.

Nếu trước đây khách hàng đến trung tâm thương mại chủ yếu để mua hàng, thì hiện nay họ đến để giải trí, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian sống. Vào các ngày cuối tuần, một số trung tâm thương mại của chúng tôi có thể đón tới khoảng 70.000 lượt khách.

Đó là những giá trị mà thương mại điện tử không thể thay thế.

Vì vậy, chiến lược của AEON là tiếp tục phát triển mô hình kết hợp giữa bán lẻ và giải trí, tạo ra những trải nghiệm giúp khách hàng muốn dành nhiều thời gian hơn tại trung tâm thương mại.

AEON TopValu – Nhãn hàng riêng của AEON

- Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đâu sẽ là động lực tăng trưởng của AEON trong 5 năm tới?

Chúng tôi đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng quy mô kinh doanh tại Việt Nam từ khoảng 800 triệu đô la Mỹ hiện nay lên khoảng hơn 2 tỉ USD trước năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, AEON sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc. Riêng trong năm nay, chúng tôi dự kiến khai trương thêm bốn cơ sở mới, trong đó có các trung tâm thương mại tại Hải Dương, Hạ Long và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, mở rộng quy mô chỉ là một phần của chiến lược.

Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái với đa dạng mô hình/ lĩnh vực, bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, giải trí và trong tương lai là các dịch vụ tài chính tiêu dùng.

Chúng tôi cũng đẩy mạnh phát triển nhãn hàng riêng như TopValu và My Closet. Hiện các sản phẩm nhãn hàng riêng mới đóng góp khoảng 5% doanh thu tại Việt Nam, nhưng mục tiêu là nâng tỷ lệ này lên 20% trong vòng 5 năm tới.