Pin lưu trữ năng lượng nhỏ gọn, dễ nâng cấp 'lên ngôi' trong các hệ thống điện mặt trời gia đình

Với thiết kế gọn gàng, lắp đặt linh hoạt và khả năng mở rộng dung lượng theo mô-đun xếp chồng, Energyhub S16 của GG Power góp phần thay đổi cách nhìn của các gia đình về pin lưu trữ năng lượng vốn được xem là cồng kềnh và khó bố trí trong không gian sống.

Nỗi e ngại về những “cỗ máy” cồng kềnh trong nhà

Khi tìm hiểu hệ thống điện mặt trời mái nhà, anh Nguyễn Xuân Mạnh (Đà Nẵng) rất hào hứng với ý tưởng có thể tự chủ một phần điện năng, giảm bớt chi phí sử dụng điện lưới cho gia đình.

Tuy nhiên, khi được đơn vị tư vấn đề xuất lắp đặt thêm hệ thống pin lưu trữ (BESS) để lưu trữ phần điện mặt trời dư thừa tạo ra vào ban ngày để sử dụng vào buổi tối, anh Mạnh lại rơi vào trạng thái phân vân. Viễn cảnh phải đặt một tủ máy lớn, thô kệch với hệ thống dây dẫn chằng chịt trong ngôi nhà vừa mới sửa sang khiến anh không thoải mái.

“Tôi luôn nghĩ pin lưu trữ giống như một tủ điện công nghiệp lớn, nhiều dây dợ đấu nối phức tạp, phải dành riêng một góc phòng và nhìn rất rối mắt. Nhà tôi vốn chăm chút kỹ cho phần nội thất, nên tôi rất ngại lắp thêm thiết bị kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc và thẩm mỹ”, anh Mạnh chia sẻ.

Tâm lý của anh Mạnh phản ánh xu hướng chung của nhóm khách hàng gia đình hiện nay, đặc biệt là các chủ sở hữu căn hộ cao cấp, nhà phố hiện đại hay biệt thự đô thị. Khi điện mặt trời áp mái bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu, yêu cầu của người dùng đối với thiết bị đi kèm cũng khắt khe hơn. Với họ, một giải pháp năng lượng xanh cần vận hành tốt, an toàn, tối ưu hiệu quả đầu tư, đồng thời phải đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ cao, hài hòa với không gian sinh hoạt.

Theo ông Bùi Xuân Bình – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power, nhiều năm qua, những góc nhìn quen thuộc về khối pin lưu trữ lớn, nặng và thô kệch đã vô tình trở thành rào cản tâm lý khiến nhiều gia đình e ngại, dù nhu cầu tích trữ điện mặt trời ngày càng tăng cao. Tư duy thiết kế truyền thống thường chỉ tập trung vào công năng kỹ thuật và tính công nghiệp, khiến sản phẩm chỉ phù hợp để đặt tại các nhà xưởng hoặc phòng kỹ thuật chuyên dụng biệt lập.

“Pin lưu trữ khi bước vào không gian sống của gia đình phải thích ứng hoàn hảo với nhịp sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Thiết bị cần tối ưu diện tích, diện mạo gọn gàng, đồng thời dễ dàng theo dõi và nâng cấp khi nhu cầu phụ tải thay đổi. Thiết bị năng lượng gia đình đang dần bước vào kỷ nguyên ‘nội thất hóa’ để trở thành một phần tinh tế trong mỗi ngôi nhà", ông Bình nói.

Ông Bùi Xuân Bình (áo vest xanh) – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power dẫn đại diện các doanh nghiệp đến tham quan nhà máy

Xu hướng này hoàn toàn phù hợp với thực tế phát triển của đô thị hiện đại, nơi diện tích dành cho các phòng kỹ thuật phụ trợ thường rất giới hạn. Một bộ pin lưu trữ nếu quá lớn hoặc yêu cầu quy trình thi công phức tạp sẽ khó được lựa chọn. Giải pháp sở hữu thiết kế gọn gàng, đấu nối tối giản, dễ dàng bố trí linh hoạt tại một góc ban công, nhà kho hay gara ô tô sẽ tháo gỡ áp lực cho các kiến trúc sư lẫn chủ nhà khi lên phương án thiết kế.

Energyhub S16: Tái định nghĩa thiết kế thiết bị năng lượng gia đình

Đó là bài toán mà GG Power đặt ra khi phát triển Energyhub S16 - dòng pin lưu trữ dân dụng hướng đến các hộ gia đình sử dụng điện mặt trời. Không tạo ra một thiết bị mang dáng dấp công nghiệp, Energyhub S16 được thiết kế theo hướng tinh gọn, hiện đại, vận hành êm ái và dễ hòa nhập với không gian gia đình.

02 pin lưu trữ năng lượng GG Power 16kW được tích hợp cùng hệ thống điện mặt trời và biến tần hybrid

Sản phẩm có kiểu dáng khối đồng bộ, bề mặt tối giản, giúp người dùng có thể đặt gọn tại một góc phòng kỹ thuật, khu vực ban công, nhà kho hoặc không gian phụ trợ mà không làm ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan. Toàn bộ hệ thống dây dẫn và các điểm đấu nối phức tạp đều được bố trí ẩn phía sau lớp vỏ bảo vệ. Cải tiến này giúp quá trình thi công nhanh, gọn gàng, hạn chế tối đa việc can thiệp hay gây xáo trộn đến không gian sinh hoạt của gia đình.

Dễ dàng nâng cấp cấu hình phù hợp với nhu cầu từng thời điểm

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, thiết kế thông minh của Energyhub S16 còn giúp các gia đình Việt giảm gánh nặng chi phí ban đầu khi có thể phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn.

Chủ nhà có thể bắt đầu với một cấu hình vừa đủ, đáp ứng các nhu cầu phụ tải cơ bản vào buổi tối nhằm tối ưu chi phí đầu tư ban đầu. Một trong những ưu điểm nổi bật của dòng pin này là thiết kế mô-đun (modular), cho phép các khối pin được lắp đặt đặt song song và kết nối mở rộng linh hoạt. Trong tương lai, khi gia đình phát sinh thêm nhu cầu năng lượng như lắp đặt thêm điều hòa, bổ sung các thiết bị bếp công suất lớn hoặc sở hữu ô tô điện, việc nâng cấp dung lượng lưu trữ sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện.

Khi cần mở rộng, các kỹ thuật viên chỉ cần lắp đặt thêm các Pin mới đặt song song với Pin hiện hữu và kết nối vào hệ thống hiện có, mà không cần thay thế bộ biến tần (inverter) hoặc cải tạo lại hệ thống dây điện trong nhà. Thiết kế này giúp gia chủ chủ động trong kế hoạch đầu tư, dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ theo từng giai đoạn phát triển và nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

Với năng lượng tiêu chuẩn 16 kWh, Energyhub S16 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng điện cao điểm vào buổi tối của các gia đình. Hệ thống được tích hợp ứng dụng quản lý trên điện thoại, giúp người dùng dễ dàng quản lý hệ thống một cách thông minh.

Lô sản phẩm pin lưu trữ năng lượng GG Power xuất xưởng đến với Nhà phân phối

Giao diện trực quan trên điện thoại cho phép chủ nhà dễ dàng theo dõi trạng thái sạc - xả, mức dung lượng còn lại và nhận cảnh báo vận hành theo thời gian thực. Việc số hóa các thông số kỹ thuật phức tạp thành biểu đồ đơn giản giúp quá trình làm chủ hệ thống năng lượng tại gia trở nên thân thiện và gần gũi với mọi thành viên trong gia đình.