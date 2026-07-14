Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thu phí đường bộ 5 dự án cao tốc

Lộc Liên

TPO - Từ 20h ngày 15/7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ trên 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Văn bản số 10646/BXD-KTQLXD ngày 10/7, việc thu phí trên các dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai theo từng mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, 5 dự án thành phần làm các đoạn đường từ Bãi Vọt đến Cam Lộ sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 15/7. Tiếp đó, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang dự kiến thu phí từ ngày 15/8 và 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu từ ngày 15/9.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ bắt đầu thu phí từ 20h ngày 15/7 đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

5c21c86b-b6f5-42a4-a250-336bce14ec9e.jpg
Từ 20h ngày 15/7, bắt đầu thu phí tại 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Cục ĐBVN.

Về mức phí, phần lớn các tuyến áp dụng mức 900 đồng/km. Đây là những dự án cao tốc được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp thay vì làn dừng khẩn cấp liên tục.

Riêng đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km được áp dụng mức phí 1.300 đồng/km. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến đường này có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn khi được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có hai dải dừng khẩn cấp liên tục.

Cơ quan quản lý cho biết, mức phí phải nộp sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên cao tốc và toàn bộ quá trình thanh toán được thực hiện bằng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Để việc vận hành thu phí diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc có thu phí.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, đồng thời thực hiện đúng quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn và tránh phát sinh sự cố trong quá trình lưu thông.

Lộc Liên
#cao tốc Bắc Nam #thu phí #đường bộ #hệ thống ETC #giao thông #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe