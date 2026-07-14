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Kinh tế

“Hiểu hết về tiền”: Giải mã cách tiền vận hành trong nền kinh tế

P.V

“Hiểu hết về tiền” lý giải cách đồng tiền vận hành trong nền kinh tế, từ những chính sách vĩ mô đến các quyết định tài chính cá nhân, thông qua lối trình bày trực quan, dễ tiếp cận.

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Đồng tiền vận hành trong nền kinh tế

Tiền hiện diện trong hầu hết các hoạt động kinh tế, từ những giao dịch hằng ngày đến các quyết định đầu tư, kinh doanh hay chính sách điều hành nền kinh tế. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu đồng tiền thực sự vận hành như thế nào, vì sao lãi suất thay đổi lại ảnh hưởng đến doanh nghiệp, hay một quyết định của ngân hàng trung ương có thể tác động đến tài chính của từng cá nhân. “Hiểu hết về tiền” mang đến một góc nhìn toàn diện về những cơ chế ấy, giúp người đọc nhìn thấy bức tranh lớn của thế giới tài chính bằng lối trình bày trực quan, khoa học và dễ tiếp cận.

Thay vì tiếp cận tài chính qua những khái niệm rời rạc, cuốn sách bắt đầu từ nền tảng căn bản nhất: tiền là gì, tiền xuất hiện từ đâu và vì sao xã hội chuyển từ hình thức hàng đổi hàng sang tiền kim loại, tiền giấy rồi các phương thức thanh toán hiện đại. Lịch sử phát triển của tiền tệ được đặt trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế, giúp người đọc hiểu rằng sự thay đổi của tiền luôn gắn liền với nhu cầu trao đổi, sản xuất và thương mại của con người qua từng giai đoạn.

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Từ nền tảng đó, cuốn sách mở rộng sang cách hệ thống tài chính được hình thành và vận hành. Thị trường tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm hay các định chế tài chính không được trình bày như những lĩnh vực tách biệt, mà được kết nối trong cùng một dòng chảy của nền kinh tế. Người đọc có thể hình dung cách doanh nghiệp huy động vốn để mở rộng sản xuất, cách ngân hàng phân bổ nguồn vốn trong xã hội, hay vai trò của thị trường vốn trong việc kết nối dòng tiền giữa nơi có nguồn lực nhàn rỗi và nơi có nhu cầu đầu tư. Chính sự liên kết đó tạo nên một hệ thống vận hành liên tục, trong đó mỗi thành phần đều tác động đến phần còn lại.

Một điểm đáng chú ý của “Hiểu hết về tiền” là không dừng lại ở việc giải thích từng khái niệm, mà chỉ ra mối quan hệ giữa chúng. Những vấn đề như lãi suất, lạm phát, cung tiền, thuế hay tài chính công được đặt trong mối liên hệ với hoạt động của doanh nghiệp, thị trường và đời sống kinh tế. Nhờ vậy, người đọc có thể lý giải vì sao những quyết định ở cấp độ quốc gia lại tạo ra tác động lan tỏa đến chi phí vay vốn của doanh nghiệp, sức mua của người tiêu dùng hay giá trị của đồng tiền. Những hiện tượng kinh tế vốn thường xuất hiện trên bản tin thời sự không còn là những thuật ngữ khó hiểu, mà trở thành kết quả của các cơ chế có thể quan sát và lý giải.

Lối trình bày là một trong những ưu điểm nổi bật của cuốn sách. Phát huy thế mạnh của Nhà xuất bản DK, nội dung được thể hiện thông qua hệ thống infographic, sơ đồ, biểu đồ và hình minh họa trực quan. Những nội dung vốn phức tạp như dòng tiền, chu kỳ kinh tế, cấu trúc vốn hay mối quan hệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế được thể hiện bằng hình ảnh thay vì chỉ diễn giải bằng văn bản. Cách trình bày này giúp người đọc không chỉ dễ tiếp cận mà còn dễ hình dung, ghi nhớ và kết nối kiến thức.

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Hiểu tiền để quản lý tài chính cá nhân

Nếu phần đầu giúp người đọc hiểu cách đồng tiền vận hành trong nền kinh tế, thì phần sau của cuốn sách đưa những kiến thức ấy trở lại với các quyết định tài chính của mỗi cá nhân. Bởi mọi biến động của nền kinh tế, từ lạm phát, lãi suất đến tăng trưởng hay suy giảm thị trường, cuối cùng đều phản ánh vào cách mỗi người kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư và quản lý tài sản.

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Khác với nhiều cuốn sách tài chính tập trung vào các công thức đầu tư hoặc bí quyết làm giàu, “Hiểu hết về tiền” lựa chọn xây dựng nền tảng tư duy trước khi đề cập đến các quyết định cụ thể. Các nguyên lý như mối quan hệ giữa thu nhập và tài sản, sức mạnh của lãi kép, tác động của lạm phát hay sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro được lý giải thông qua những tình huống gần gũi trong đời sống như như gửi tiết kiệm, mua cổ phiếu hay đầu tư bất động sản. Thay vì đưa ra lời khuyên mang tính áp dụng chung, cuốn sách giúp người đọc hiểu cơ chế phía sau mỗi lựa chọn tài chính để có thể tự đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mình.

Bên cạnh đó, những vấn đề như tín dụng, quản lý nợ, bảo hiểm hay kế hoạch tài chính dài hạn cũng được phân tích dưới góc nhìn cân bằng giữa cơ hội và rủi ro. Mỗi công cụ tài chính đều có vai trò và giới hạn riêng, vì vậy điều quan trọng không phải lựa chọn công cụ nào, mà là hiểu chúng phù hợp với mục tiêu và được sử dụng trong bối cảnh nào. Cách tiếp cận này giúp người đọc xây dựng tư duy tài chính bền vững thay vì chỉ tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn.

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Ở phần cuối, cuốn sách mở rộng góc nhìn sang sự chuyển dịch của hệ thống tiền tệ trong kỷ nguyên số. Thanh toán không tiền mặt, ngân hàng số, công nghệ tài chính (fintech), tiền mã hóa và tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành được phân tích như những xu hướng đang định hình tương lai của lĩnh vực tài chính. Không chỉ giới thiệu các công nghệ mới, cuốn sách còn cho thấy chúng đang từng bước thay đổi cách con người giao dịch, lưu trữ giá trị và tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động, hiểu cách đồng tiền vận hành không còn là kiến thức dành riêng cho giới chuyên môn mà trở thành nền tảng cần thiết đối với mỗi cá nhân. Với cách tiếp cận hệ thống, nội dung bao quát từ lịch sử tiền tệ, cấu trúc của nền kinh tế, hoạt động của thị trường tài chính đến quản lý tài chính cá nhân và các xu hướng tiền tệ mới, “Hiểu hết về tiền” không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần hình thành tư duy tài chính toàn diện, giúp người đọc hiểu bản chất của các vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ từng khái niệm riêng lẻ.

“Hiểu hết về tiền” là một trong những tác phẩm được Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết tuyển chọn vào Tủ sách Nền tảng Đổi đời – tủ sách gồm 12 lĩnh vực căn cốt của đời sống, nhằm khuyến khích việc học hỏi, tiếp thu và ứng dụng tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần giúp mỗi người rút ngắn con đường đi đến thành công và hạnh phúc đích thực.

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TRI THỨC LÀ ÁNH SÁNG!

TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC!

(Đón đọc kỳ sau: ‘Hiểu hết về tâm lý’)

P.V
#tiền tệ #kinh tế #quyết định tài chính #thị trường tài chính #ngân hàng #tiền mã hóa #lạm phát

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