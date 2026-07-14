'Cõng' quốc bảo xuống phố du lịch

TP - Từ những cánh rừng nguyên sinh trên đỉnh Ngọc Linh, những củ sâm quý lần đầu theo chân người trồng xuống phố du lịch Đà Nẵng. Phiên chợ không chỉ mang quốc bảo Việt Nam đến gần hơn với du khách, mà còn mở ra kỳ vọng về hành trình mới - đưa dược liệu đại ngàn bước sâu hơn vào thị trường du lịch, thương mại và xuất khẩu.

Chợ sâm tiền tỷ hút khách

Tối cuối tuần, từ 5h chiều, công viên bờ đông Cầu Rồng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) đã tấp nập người dân và du khách bởi phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu lần đầu xuống phố. Những gian hàng được bố trí san sát, trang trí đậm chất đại ngàn với những sơn nữ, trai tráng Xơ Đăng trong trang phục truyền thống hào hứng mời khách, giới thiệu sản phẩm, bán hàng.

Khách mua thích thú chen chân để xem những cây sâm, bình rượu sâm Ngọc Linh tiền tỷ lần đầu được mang từ miền sơn cước xuống đô thị hiện đại. Những sản phẩm trà sâm, rượu sâm, lá sâm… với chất lượng “vàng mười” và giá cả phải chăng được khách ưa chuộng.

Cẩn thận xếp những củ sâm vào chiếc rổ tre, ông Nguyễn Văn Lượng (HTX Bảo tồn, sản xuất Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khu nguồn suối Thác nước Pam, xã Trà Linh) nhiệt tình trả lời những thắc mắc của khách mua về sản phẩm.

Nếu không được giới thiệu, có lẽ ít ai biết rằng, người đàn ông chân chất với nước da bánh mật này chính là “vua sâm” nổi tiếng trên đỉnh Ngọc Linh. 36 năm gắn bó với vườn sâm dưới tán rừng già, ông Lượng là một trong những nông dân tỷ phú tiêu biểu của huyện Nam Trà My (cũ), giúp đỡ nhiều hộ nghèo trên địa bàn đổi đời nhờ sâm.

“Vua sâm” Nguyễn Văn Lượng (bên trái) giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh của HTX với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu Ảnh: Giang Thanh

Đây là lần đầu tiên ông Lượng đem gian hàng của HTX cùng các sản phẩm đặc trưng xuống trung tâm thành phố với kỳ vọng mở ra kênh kết nối mới, tiếp cận với khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo ông Lượng, sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, bởi vậy, người mua cũng e dè, lo ngại về chất lượng với các sản phẩm được bán trên thị trường.

“Thông qua phiên chợ này, những nông dân trồng sâm có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm với khách hàng, tạo dựng uy tín, niềm tin. Chúng tôi cũng kỳ vọng có thể kết nối được với các doanh nghiệp lớn để hợp tác chế biến sâu, nâng cao giá trị của các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh”, ông Lượng nói.

Bên cạnh những gian hàng bày bán, quảng bá sâm và dược liệu, không gian phiên chợ cũng đặc biệt thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách quốc tế bởi những hoạt động văn hóa độc đáo như: lễ rước Thần Sâm, rước lửa từ đại ngàn, biểu diễn múa cồng chiêng… Trong tiếng cồng chiêng rộn ràng, người dân và du khách hòa cùng những điệu múa chiêu, múa xoang của đồng bào Xơ Đăng.

Dạo một vòng quanh chợ sâm, ông Joseph Wilson (du khách Mỹ) hào hứng xin chụp ảnh cùng những chàng trai, cô gái miền sơn cước. “Không gian này rất tuyệt vời, tới đây, tôi không chỉ được tìm hiểu về các sản phẩm từ các cây dược liệu quý mà còn hiểu hơn về văn hóa bản địa của vùng trồng sâm và dược liệu lớn nhất Đà Nẵng”, ông nói.

Mở lối cho quốc bảo vươn xa

Thời gian qua, Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình trọng điểm để phát triển và quảng bá sâm Ngọc Linh cùng các loại dược liệu quý. Mới đây, UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 50 của HĐND thành phố khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, địa phương dự kiến bố trí 136 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp về cây giống, đầu tư cơ sở sản xuất giống cây dược liệu, các hoạt động nghiên cứu, phát triển khu vực trồng, hỗ trợ đặc thù đối với các tổ chức phát triển trồng sâm Ngọc Linh…

Phiên chợ sâm và dược liệu độc đáo này là một trong những nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng để giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ trồng sâm kết nối được với thị trường khách du lịch, mở rộng kênh tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu từ sâm Ngọc Linh và cây dược liệu. Sau chương trình đầu tiên ở khu vực bờ đông Cầu Rồng, phiên chợ sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng ở Chợ đêm Sơn Trà, góp phần đưa sản phẩm miền núi về với phố thị.

Du khách quốc tế tìm mua các sản phẩm từ sâm và dược liệu của Đà Nẵng Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng, phiên chợ đầu tiên thu hút gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia bày bán và quảng bá sản phẩm. “Đà Nẵng được biết đến là thành phố du lịch. Thông qua phiên chợ, chúng tôi muốn mang sâm Ngọc Linh - quốc bảo Việt Nam cũng như các loại dược liệu quý đặc trưng của vùng núi rừng phía tây Đà Nẵng đến gần hơn với người dân và du khách. Đây cũng là nỗ lực để hỗ trợ những hộ trồng sâm - đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số - mở rộng kênh tiêu thụ, phát triển thị trường”, ông Lực nói.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố hiện có 2 phiên chợ sâm Ngọc Linh và dược liệu. Một phiên chợ được tổ chức đều đặn vào đầu tháng ở xã Trà My và tới đây là phiên chợ định kỳ vào giữa tháng ở Chợ đêm Sơn Trà. “Ý tưởng ‘cõng’ sâm Ngọc Linh và dược liệu từ các xã miền núi xuống phố rất độc đáo. Du khách tới đây đều được thưởng thức sâm thật với giá cả hợp lý và quy trình sản xuất minh bạch. Chúng tôi kỳ vọng sẽ quảng bá được các sản phẩm dược liệu chiến lược của thành phố đến với đông đảo người dân và bạn bè quốc tế”, ông Bửu nói.

Không chỉ là một phiên chợ thông thường, Đà Nẵng mong muốn biến nơi đây trở thành không gian trải nghiệm đại ngàn, để người dân và du khách không chỉ đến mua sâm và dược liệu mà còn được tìm hiểu quy trình trồng, tận thấy các công đoạn chế biến, được chính những người trồng sâm hướng dẫn phân biệt sâm thật - sâm giả…

Không chỉ là phiên chợ, đây còn là không gian trải nghiệm bản sắc văn hóa của vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên đỉnh Ngọc Linh

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, chương trình được tổ chức thường xuyên, hình thành một điểm xúc tiến thương mại ổn định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động quảng bá liên tục thay vì chỉ tham gia các sự kiện ngắn ngày. “Chúng tôi cũng kỳ vọng phiên chợ này trở thành sản phẩm du lịch - thương mại độc đáo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, từng bước đưa sâm Ngọc Linh và dược liệu của Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế”, ông Sơn nói.