Giá vàng thế giới lao dốc không phanh

TPO - Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 14/7 (giờ Việt Nam) khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, giá dầu bật tăng hơn 9%, lên mức cao nhất trong vòng một tháng do lo ngại nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm 3%, xuống còn 3.996,76 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 2,6%, chốt phiên ở mức 4.005,7 USD/ounce.

Đà giảm của vàng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Động thái này khiến giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Vàng vốn là tài sản không sinh lời, do đó thường chịu sức ép khi lãi suất được dự báo duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng mạnh cũng làm dấy lên nguy cơ lạm phát quay trở lại, khiến triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed trở nên kém rõ ràng hơn.

Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 14/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Bạc giao ngay giảm 3,8%, xuống còn 57,55 USD/ounce; bạch kim giảm 1,7%, xuống 1.599,47 USD/ounce; và palladium giảm 2,1%, còn 1.249,70 USD/ounce.

Trái ngược với diễn biến của vàng, thị trường dầu mỏ ghi nhận một phiên bùng nổ khi giá tăng hơn 9%. Dầu Brent tăng 7,29 USD, tương đương 9,59%, lên 83,30 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 6,73 USD, tương đương 9,42%, lên 78,14 USD/thùng.

Đây là mức tăng theo giá trị trong một phiên lớn nhất của dầu Brent kể từ ngày 2/4 và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12/6. Dầu WTI ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 29/4 và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 15/6.

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin hàng hải hỗn hợp do Hải quân Mỹ dẫn đầu, Mỹ dự kiến khôi phục lệnh phong tỏa hải quân từ ngày 14/7, áp dụng đối với toàn bộ bờ biển Iran, các cảng, cơ sở xuất khẩu dầu và tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Ông Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ thu 20% phí đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz sau khi các cuộc đối đầu quân sự với Iran bùng phát trở lại.

Giá dầu tăng vọt hơn 9% vì căng thẳng Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định, việc Mỹ siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải, cùng các đòn đáp trả giữa hai bên và lưu lượng tàu qua Hormuz sụt giảm, đã khiến thị trường gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Trong khi đó, phía Iran khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của Washington vào việc quản lý eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tìm cách đi qua khu vực này mà không có sự cho phép.

Cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất của Tổng thống Donald Trump, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp dụng khoản phí bắt buộc đối với tuyến hàng hải quốc tế này.

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới mỗi ngày. Vì vậy, mọi diễn biến tại khu vực này đều có tác động lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu cũng như triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.