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Giá vàng hôm nay (14/7): Tiếp tục giảm mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc theo đà giảm của giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC lùi về quanh mức 147 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm tới 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vào lúc 9h30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 147,1 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm mạnh hơn giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 142 - 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 143,1 - 146,6 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch dưới mức 4.000 USD/ounce, giảm khoảng 74 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 19 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.225 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.040 - 26.450 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
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