Kalpen công bố đầu bếp Đức Oliver Mette là Đại sứ thương hiệu

Sự kiện đánh dấu cột mốc chiến lược trong việc nâng tầm định vị thương hiệu Kalpen, khẳng định cam kết mang đến những giải pháp gia dụng và điện gia dụng cao cấp, thông minh cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày 5/7/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kalpen (Kalpen Group) tổ chức Lễ ký kết và công bố Đại sứ thương hiệu.

Sự kiện quy tụ Ban Lãnh đạo Kalpen Group, cùng hàng trăm đối tác chiến lược, hệ thống nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc, các KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Chef Oliver Mette - Đầu bếp Đức mang dấu ấn ẩm thực quốc tế

Tại buổi lễ, Kalpen Group chính thức công bố đầu bếp Đức Oliver Mette trở thành Đại sứ thương hiệu. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực quốc tế, Chef Oliver Mette được biết đến bởi phong cách làm nghề chuẩn mực, đề cao chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến tinh tế và sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Trong hành trình sự nghiệp, Chef Oliver Mette từng làm việc tại nhiều khách sạn và nhà hàng cao cấp ở Đức, Thụy Sỹ, Maldives, trong đó có InterContinental Hotel, Sheraton Hotel, Renaissance Hotel, Hideaway Beach Resort & Spa... Dấu ấn nghề nghiệp của ông còn được ghi nhận qua Michelin Selection giai đoạn 2015–2018, Best Swiss Award, đề cử Rising Star 2017 và danh hiệu Best Chef of the Year tại Gourmet Vietnam Awards 2025.

Từ nền tảng đó, Chef Oliver Mette đã tham gia phục vụ nhiều sự kiện đòi hỏi tiêu chuẩn đặc biệt khắt khe, từ các bàn tiệc dành cho nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đến Ivanka Trump, Justin Bieber, gia đình David Beckham và nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Những trải nghiệm này cho thấy khả năng làm chủ các tiêu chuẩn quốc tế, nơi mỗi món ăn phải thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp trong từng chi tiết.

Chia sẻ tầm nhìn - kết nối giá trị bền vững

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Kalpen Group cho biết: "Việc hợp tác với Chef Oliver Mette không chỉ góp phần nâng tầm hình ảnh thương hiệu mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững của Kalpen Group. Chúng tôi mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm gia dụng và điện gia dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và trải nghiệm sử dụng tối ưu trong cuộc sống hằng ngày".

Về phía Đại sứ thương hiệu Kalpen Group, Chef Oliver Mette chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi trở thành Đại sứ thương hiệu Kalpen Group. Là một đầu bếp, tôi tin rằng sản phẩm chất lượng không chỉ giúp việc nấu ăn dễ dàng hơn, mà còn truyền cảm hứng để mọi người tận hưởng những khoảnh khắc kết nối gia đình. Tôi mong chờ được đồng hành cùng Kalpen Group trên hành trình lan tỏa những giá trị tích cực đến người tiêu dùng Việt Nam".

Những điểm nhấn tại sự kiện

Bên cạnh lễ ký kết, chương trình còn mang đến nhiều điểm nhấn giàu cảm xúc. Mở đầu sự kiện, vũ khúc Hoa sen kết hợp giai điệu “Hello Vietnam” tạo nên không gian nghệ thuật tinh tế, như lời chào nồng hậu gửi tới vị Đại sứ thương hiệu đến từ nước Đức.

Tiếp nối chương trình, Chef Oliver Mette trình diễn nấu ăn trực tiếp với các món ăn được thực hiện trên hệ sinh thái sản phẩm Kalpen Group, giúp khách mời cảm nhận hiệu suất, tính tiện dụng và chất lượng sản phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế.

Khép lại chương trình, ca sĩ Duy Khoa mang đến hai ca khúc “Suy nghĩ trong anh” và “Bản tình ca đầu tiên”, lan tỏa thông điệp về tình yêu, sự gắn kết và giá trị mái ấm gia đình. Tất cả đều truyền tải tinh thần Kalpen Group theo đuổi: đồng hành cùng những khoảnh khắc sum vầy, kết nối yêu thương trong mỗi gia đình Việt.

Chương mới trong hành trình phát triển thương hiệu

Sự kiện ký kết và công bố Đại sứ thương hiệu là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác giữa Kalpen Group và Chef Oliver Mette trong thời gian tới. Hai bên sẽ triển khai nhiều chương trình truyền thông, trải nghiệm sản phẩm, hoạt động cộng đồng và các dự án truyền cảm hứng về phong cách sống hiện đại, góp phần đưa những giải pháp gia dụng chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Kalpen Group là thương hiệu gia dụng và điện gia dụng theo đuổi mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam. Cam kết đó được khẳng định thông qua nhiều dòng sản phẩm đã được các tổ chức kiểm định quốc tế như TÜV Rheinland (Đức) và SGS (Thụy Sĩ) thử nghiệm, đánh giá và cấp chứng nhận.

Hiện tại, Kalpen Group đã mở rộng hệ thống phân phối với hơn 3.000 cửa hàng, đại lý và nhà phân phối tại 34 tỉnh, thành phố; đồng thời có mặt tại các hệ thống bán lẻ lớn như Aeon, Điện máy Xanh và FPT Shop. Với danh mục sản phẩm đa dạng, chú trọng chất lượng, an toàn và thiết kế tinh tế, Kalpen hướng tới trở thành thương hiệu được tin dùng trong mỗi gia đình Việt.